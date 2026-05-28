A Merlo la Menzione d’Onore Compasso d’Oro per il TFe43.7

Un nuovo prestigioso riconoscimento internazionale premia l’eccellenza industriale piemontese e la capacità innovativa del Made in Italy. Merlo, azienda leader nella produzione di macchine operatrici e sollevatori telescopici ad alta tecnologia, ha ricevuto infatti la Menzione d’Onore del Compasso d’Oro ADI per il modello TFe43.7, innovativo sollevatore telescopico completamente elettrico appartenente alla gamma “Generazione Zero”.

Il riconoscimento è stato assegnato venerdì scorso presso l’ADI Design Museum di Milano nell’ambito del Premio Compasso d’Oro, il più antico e autorevole premio mondiale dedicato al design industriale. Il design del TFe43.7 porta la firma di Pier Luigi Porta, mentre l’engineering è stato curato da Felice Contessini e Roberto Ravera.

Il TFe43.7 si inserisce nel cuore della gamma Merlo e nasce nell’ambito dei consolidati modelli Turbofarmer modulari con assali a portale. Si tratta di un mezzo di fascia media capacità dotato di un braccio da 7 metri e di una capacità di sollevamento pari a 4,3 tonnellate. La completa elettrificazione del veicolo consente di operare con zero emissioni locali e con un impatto acustico estremamente ridotto. Pensato per il lavoro in ambienti chiusi o particolarmente sensibili dal punto di vista ambientale, il TFe43.7 trova applicazione ideale in stalle, magazzini di stoccaggio, siti industriali edili e spazi indoor, dove l’assenza di emissioni nocive e la silenziosità operativa rappresentano un valore strategico per sicurezza, comfort e sostenibilità.

Con questo premio, Merlo consolida ulteriormente il proprio ruolo di riferimento internazionale nel settore delle macchine da lavoro, distinguendosi per una visione industriale capace di coniugare innovazione tecnologica, sostenibilità e design funzionale. L’azienda cuneese rappresenta da anni uno dei principali ambasciatori dell’industria italiana nel mondo grazie a brevetti esclusivi e soluzioni altamente innovative che hanno rivoluzionato il settore dei sollevatori telescopici.

Il Premio Compasso d’Oro, istituito dall’ADI – Associazione per il Disegno Industriale e dichiarato nel 2004 dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali di “eccezionale interesse artistico e storico”, rappresenta il massimo riconoscimento internazionale nel campo del design industriale. Nato nel 1954, il premio valorizza i migliori esempi del design italiano capaci di distinguersi per innovazione, ricerca e qualità progettuale.

Con la Menzione d’Onore, il Merlo TFe43.7 entrerà ufficialmente a far parte della Collezione Permanente del Compasso d’Oro, patrimonio storico del design italiano.