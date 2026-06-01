Noemi Bina è vice campionessa italiana di beach volley Under 18

Noemi Bina e Marta Bozzoli hanno conquistato il titolo di vice campionesse italiane di beach volley Under-18 al termine della Finale del Campionato Italiano per Società.

Il campionato si è svolto dal 22 al 25 maggio a Bibione.

La promettente schiacciatrice cuneese Noemi Bina e la compagna di squadra Marta Bozzoli, pallavolista lombarda, si sono laureate vicecampionesse d’Italia under 18 al Campionato Italiano per Società 2025/26 di beach volley. La coppia ha ottenuto questo importante risultato disputando la finale nazionale il 24 maggio 2026, vestendo i colori della società Beach Volley Training.

La coppia si è distinta a livello nazionale grazie a un percorso di crescita che le ha portate a primeggiare in diverse categorie. Nonostante non siano riuscite a conquitare il podio nella posizione più alta, sono soddisfattissime del risultato, che è mancato per un soffio.

Noemi Bima, che si portava dentro la sconfitta patita due anni prima al campionato disputatosi a Bellaria, è riuscita a superare quel blocco emotivo e a giocare con fluidità ed entusiasmo, condividendo la bellissima esperienza e il prestigioso traguardo con la sua compagna Bozzoli.