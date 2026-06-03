Obesità, a Pollenzo un percorso condiviso tra medici di base e specialisti

“La malattia obesità: dal MMG allo specialista, dalla terapia dietetica alla terapia farmacologica e chirurgica” è il primo incontro del corso di aggiornamento dedicato a medici di medicina generale di Asl CN1 e CN2, in programma a Pollenzo (Albergo dell’Agenzia, 21) martedi 9 giugno prossimo.

La patologia dell’obesità ha raggiunto oggi dimensio­ni epidemiche e registra un costante e preoccupante trend di crescita tale da rappresentare una vera e propria emergenza di salute globale con un rilevante impatto economico che si ripercuote sulla spesa sa­nitaria.

“Perciò - spiegano gli organizzatori del corso - da un lavoro di sinergia tra l’Asl Cn1e Asl Cn2, è nato un percorso di salute e diagnostico-terapeutico-assistenziale de­dicato alla gestione della persona con obesità con lo scopo di rispon­dere adeguatamente alla domanda di salute nell’ambito dell’obesità grave e/o complicata. I tre incontri previsti saranno dedicati al confronto tra medici di medicina generale e specialisti e indirizzati a definir il miglior percorso assistenziale e il miglior percorso terapeutico dell’obesità e delle sue complicanze, incluse quelle scheletriche, mu­scolari, psicologiche, cardio-respiratorie, metaboliche e nutrizionali”.

L’evento sarà aperto dai saluti istituzionali del presidente della Commissione Sanità del Consiglio regionale del Piemonte, Luigi Genesio Icardi. Presenteranno il Percorso di Salute Diagnostico Terapeutico Assistenziale Interaziendale i responsabili scientifici del corso: Andrea Gattolin, direttore della Chirurgia generale dell’ospedale di Mondovì e del dipartimento per il trattamento medico e chirurgico del grande obeso (interaziendale tra Cn1 e Cn2); Cloè Dalla Costa, direttore della Nutrizione Clinica e Disturbi del Comportamento Alimentare dell’ospedale “Michele e Pietro Ferrero” di Verduno (CN2); Laura Gianotti, direttore Diabetologia Endocrinologia territoriale Asl CN1.

Seguirà l’illustrazione dei percorsi clinici e di un caso clinico.