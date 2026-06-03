Saluzzo si tinge di rosa: un weekend di eventi in attesa del “Gran Finale” del Giro d’Italia Women

Entra nel vivo il conto alla rovescia verso il gran finale del Giro d’Italia Women. In vista dell’arrivo della corsa rosa femminile, EPT – Eventi Persone Territorio, in qualità di Comitato di Tappa Saluzzo Terre del Monviso, ha coordinato un ricco programma di iniziative che coinvolgerà l’intera città dal 5 al 7 giugno.

Un calendario di appuntamenti realizzato grazie alla collaborazione di associazioni, enti e realtà del territorio che accompagnerà cittadini, appassionati e visitatori verso uno degli eventi sportivi più importanti della stagione. Dalla Notte Rosa alla Pedalata Rosa, fino alla Cena di Gala che riunirà istituzioni e protagonisti del ciclismo, Saluzzo si vestirà di rosa per celebrare il grande sport e promuovere il territorio attraverso momenti di aggregazione, spettacolo e partecipazione.

Venerdì 5 giugno

Ad aprire il programma sarà venerdì 5 giugno la Notte Rosa, organizzata dalla Fondazione Amleto Bertoni insieme al Centro Commerciale Naturale nell’ambito di Freequence 2026, la manifestazione che porta la musica negli aperitivi saluzzesi. Per l’occasione il centro storico si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto con concerti, dj set, animazioni e spettacoli dedicati al mondo delle due ruote.

Tra i momenti più attesi l’arrivo del Team Green Bike Show, gruppo di atleti di livello mondiale che da oltre quindici anni porta in tutta Europa spettacolari esibizioni di Bike Trial e BMX Freestyle. Piazza Vineis e Piazza Cavour ospiteranno show ad alta adrenalina capaci di stupire il pubblico con acrobazie sempre più spettacolari. Spazio anche alla fantasia con Le Pazze Bici di Mago Pongo, un originale percorso dedicato a grandi e piccoli con biciclette fuori dal comune tutte da provare.

La serata sarà animata inoltre dalla Like a Girl Social Ride, dagli spettacoli musicali diffusi in tutto il centro cittadino, dalle attività per bambini, dalle mostre artistiche e dalle performance di live painting che renderanno Saluzzo una città in festa fino a tarda sera.

Per maggiori info: www.fondazionebertoni.it | 0175 43527 | info@fondazionebertoni.it

Domenica 7 giugno

Sarà invece il momento della Pedalata Rosa, iniziativa promossa da EPT – Eventi Persone Territorio in collaborazione con lo Michelin Sport Club con ritrovo alle ore 8 e partenza alle ore 9 a Cuneo presso la sede del Michelin Sport Club. Sono previsti due percorsi: una randonnée di 110 chilometri e un itinerario cicloturistico di 80 chilometri, pensati per coinvolgere sia i ciclisti più allenati sia gli appassionati desiderosi di vivere una giornata all’insegna dello sport e della scoperta del territorio.

L’arrivo sarà a Saluzzo e la parte finale del percorso ripercorrerà gli ultimi chilometri della futura tappa del Giro d’Italia Women, consentendo ai partecipanti di attraversare il traguardo che nel 2026 accoglierà le protagoniste della corsa rosa. Un’esperienza simbolica e coinvolgente che permetterà di entrare nel clima dell’evento e di condividere con il territorio il cammino verso uno degli appuntamenti più prestigiosi del ciclismo femminile internazionale.

La giornata si concluderà con il pranzo e una lotteria finale, mentre ai primi 500 iscritti sarà consegnata una maglia tecnica celebrativa.

Iscrizioni: https://michelinsportclub.it/pedalata-rosa | 0171 187 2661 | msc@msccuneo.com

A chiudere il fine settimana sarà la Cena di Gala in programma domenica 7 giugno presso le Ex Scuderie della Caserma Musso di Saluzzo. L’evento, riservato agli invitati, rappresenterà un momento di incontro tra istituzioni, sponsor, rappresentanti del territorio e protagonisti del mondo del ciclismo, nel segno dei valori che il Giro d’Italia Women porta con sé.

Tra gli ospiti annunciati figurano Fabiana Luperini, autentica leggenda del ciclismo femminile e vincitrice di cinque edizioni del Giro d’Italia, Marco Velo, ex professionista, campione italiano, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana di ciclismo femminile e figura di riferimento nell’organizzazione della corsa rosa, oltre ad atlete e protagoniste del Giro.

La serata, sostenuta da eVISO, EPT e Rebuilding, prenderà il via alle ore 19 con l’aperitivo e proseguirà con la cena dalle ore 20. Saranno inoltre consegnati omaggi celebrativi ai partecipanti e saranno presenti numerose autorità del territorio, tra cui rappresentanti della Regione Piemonte, della Provincia di Cuneo, di Visit Piemonte, delle amministrazioni comunali coinvolte, delle Unioni Montane e delle principali istituzioni locali tra le quali la Fondazione Ospedale di Cuneo.

Un fine settimana che rappresenta il perfetto preludio al grande appuntamento con il Giro d’Italia Women e che conferma la volontà di Saluzzo di vivere la corsa non soltanto come evento sportivo, ma come occasione di promozione del territorio, valorizzazione delle eccellenze locali e partecipazione della comunità.

Il percorso verso il Giro è iniziato e Saluzzo è pronta a colorarsi di rosa.