SUPERLEGA / Cuneo Volley, arriva il libero francese Thibault Loubeyre

Cuneo accoglie Thibault Loubeyre, nuovo innesto del Cuneo Volley per la prossima stagione di SuperLega. Il libero francese, classe 2001, arriva dal Tourcoing Volley-Ball Lille Métropole e vivrà in biancoblù la sua prima esperienza nel campionato italiano.

Loubeyre, nato a Clermont-Ferrand il 16 aprile 2001, è uno dei profili più interessanti del volley francese nel suo ruolo. Nel 2022 è stato infatti premiato come miglior libero ai Campionati Europei Under 22, chiusi con la medaglia d’argento conquistata dalla Francia.

A presentare l’operazione è stato il direttore sportivo Paolo Brugiafreddo, che ha sottolineato il valore tecnico e prospettico dell’innesto. Il club cercava un giocatore competitivo ma anche futuribile, dopo la conferma di Cavaccini e la partenza di Oberto. Loubeyre, secondo il ds, rappresenta un investimento sul presente e sul futuro, con caratteristiche utili a innalzare il livello degli allenamenti e ad aumentare le soluzioni a disposizione dello staff.

Per il giocatore francese si tratta della prima avventura fuori dai confini nazionali. Una scelta maturata dopo un’intera carriera trascorsa in Francia, dove ha giocato solo per un club, e dopo aver rifiutato altre proposte pur di approdare a Cuneo. Una decisione che testimonia la volontà di misurarsi con un campionato più impegnativo e prestigioso.

Lo stesso Loubeyre ha spiegato di voler compiere un salto di qualità, confrontandosi con uno dei tornei più forti al mondo. Ha ricordato che l’impatto iniziale sarà inevitabilmente particolare, tra nuova lingua, nuova cultura e un contesto diverso, ma ha anche evidenziato la propria motivazione e la voglia di mettersi alla prova. Tra i suoi obiettivi c’è anche il ritorno nella nazionale francese entro fine stagione.

Il suo percorso nelle selezioni giovanili transalpine è stato lungo e costante: dall’Under 17 fino all’Under 22, con l’argento europeo del 2022 come miglior risultato di squadra e il riconoscimento individuale di miglior libero come coronamento del cammino nelle giovanili.

Con l’arrivo di Loubeyre, il Cuneo Volley aggiunge dunque un profilo giovane ma già abituato a competere ad alti livelli, inserendolo in un reparto che potrà contare sulla guida esperta di Cavaccini. Una scelta che conferma la volontà del club di costruire una rosa ambiziosa e bilanciata in vista della nuova SuperLega.