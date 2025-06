L'elicottero dei vigili del fuoco in valle Po per le ricerche di un saluzzese di 31 anni

Dalla serata di ieri sono in corso le ricerche di un uomo saluzzese di 31 anni.

Inizialmente concentrate nella zona di Verzuolo, dove risulta domiciliato, si sono spostate verso la valle Po, dove il telefono si sarebbe agganciato alla cella telefonica della zona.

Sono coinvolti i carabinieri della Compagnia di Saluzzo, oltre ai vigili del fuoco, presenti con l'elicottero Drago 166 del Reparto Volo dei Vigili del fuoco di Malpensa, dotato del sistema mobile di localizzazione telefonica, in grado di intercettare la presenza di un telefono cellulare in una determinata area, anche in assenza di segnale di rete o campo.

Notizia in aggiornamento