VOLLEY MASCHILE / Cuneo, Lorenzo Sala in azzurro: l'opposto convocato in Nazionale

A meno di una settimana dall’annuncio della sua conferma a Cuneo, Lorenzo Sala è stato convocato al collegiale nazionale che si terrà da oggi, mercoledì 3 giugno, a sabato 13 giugno in Val di Fiemme.

Contemporaneamente alla prima tappa di VNL in Canada, il secondo gruppo si allenerà a Cavalese sotto l’occhio attento dello staff azzurro diretto dall’allenatore Giacomo Tomasello e dal preparatore atletico Alessio Carraro.

L’elenco completo dei convocati

Palleggiatori: Bryan Argilagos, Riccardo Sbertoli*

Centrali: Andrea Truocchio, Lorenzo Cortesia, Francesco Comparoni

Schiacciatori: Daniele Lavia, Tim Held, Giulio Magalini, Tommaso Ichino*

Opposti: Tommaso Guzzo, Lorenzo Sala

Liberi: Matteo Staforini

* dal 6 giugno

Sulla convocazione di Sala in azzurro, si è espresso così il DS Paolo Brugiafreddo: «Siamo molto contenti di questa convocazione, riteniamo sia il giusto premio per un percorso di lavoro fatto con grande spirito di sacrificio e grande umiltà. E’ una soddisfazione che Lorenzo si merita; speriamo e siamo tutti convinti che sia la prima di una lunga serie».