Ritrovato in un cascinale il corpo del giovane saluzzese scomparso a Verzuolo

Sono terminate nel più tragico dei modi le ricerche del 31enne saluzzese che dalla serata di ieri, lunedì 2 giugno, non dava più notizie di sé.

Nella tarda mattinata di oggi, l’uomo è stato infatti ritrovato priva di vita all’interno di un cascinale nelle campagne di Saluzzo, dove avrebbe messo in atto un gesto anticonservativo.

Le ricerche erano partite dapprima nella zona di Verzuolo, dove il giovane risultava domiciliato, per poi spostarsi verso la Valle Po, dove il telefono si sarebbe agganciato a una cella telefonica della zona, coinvolgendo i Carabinieri della Compagnia di Saluzzo e i Vigili del Fuoco, presenti con l'elicottero Drago 166 del Reparto Volo di Malpensa.

DOVE CHIEDERE AIUTO

Se ti trovi in una situazione di emergenza chiama il 112.

Se sei un adulto in difficoltà puoi chiamare il Telefono Amico al numero 199 284 284 oppure via internet www.telefonoamico.it.

Se sei un minore e ti trovi in una situazione di emergenza o se sei un adulto e sei preoccupato per un minore, puoi chiamare il 114 mediante linea telefonica, chat o Whatsapp, visita il sito www.114.it.

Se sei un minore in difficoltà e hai bisogno di parlarne con qualcuno o se qualcuno che conosci ha bisogno di aiuto, contatta il Servizio 19696 di Ascolto e Consulenza di Telefono Azzurro mediante linea, chat o Facebook, visita il sito www.azzurro.it.