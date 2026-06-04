“Disegna un mobile per la tua scuola”: la scuola primaria di San Damiano Macra vince l’edizione 2024-2025 del bando

Si è tenuta mercoledì 3 giugno la cerimonia di premiazione dell'edizione 2024-2025 del bando "Disegna un mobile per la tua scuola", iniziativa promossa nell'ambito del progetto "A Scuola di Legno", ideato dalla Sezione Legno Arredo di Confindustria Cuneo e dalle Scuole Tecniche San Carlo.

A vincere questa edizione è stata una classe della scuola primaria di San Damiano Macra, che ha presentato il progetto di un mobile da giardino destinato a contenere gli attrezzi dell'orto e le merende della scuola. Un'idea nata dalla fantasia e dalla creatività dei bambini, che hanno immaginato e disegnato il mobile partendo da zero, traducendo in forma grafica un bisogno concreto della loro vita scolastica quotidiana.

Il percorso che ha portato dall'idea al prodotto finito è uno degli elementi più significativi del progetto. I disegni elaborati dai bambini della scuola primaria sono stati presi in carico dai ragazzi delle Scuole Tecniche San Carlo, che li hanno trasformati in un oggetto reale, costruito con competenza tecnica e cura artigianale. Un dialogo virtuoso tra due generazioni e due livelli di istruzione, che ha dato vita a un risultato concreto e duraturo.

Un progetto in crescita: dieci anni di "A Scuola di Legno"

Avviato nell'anno scolastico 2016-2017 con 8 scuole primarie e 156 bambini coinvolti, il progetto ha conosciuto una crescita costante nel corso degli anni, raggiungendo punte di 26 scuole e 760 bambini nell'edizione 2018-2019. Anche durante gli anni della pandemia l'iniziativa non si è fermata, adattandosi con video-tutorial sulle lavorazioni del legno e lezioni in videoconferenza.

Giunto alla sua edizione 2025-2026, il progetto "A Scuola di Legno" continua a espandersi: dallo scorso anno, il bando ha aperto le porte anche alle scuole superiori, in particolare alle classi seconde degli Istituti Superiori di Primo grado e alle classi quarte degli Istituti Tecnici per Geometri, ampliando così ulteriormente la platea dei giovani coinvolti.

Nell'edizione 2024-2025 hanno partecipato 15 scuole primarie con 247 bambini, a cui si sono aggiunti una scuola secondaria di primo grado con 24 ragazzi e 3 istituti tecnici per geometri con 74 ragazzi. I numeri dell'edizione attualmente in corso, 2025-2026, confermano la tendenza: 17 scuole primarie con 308 bambini e 5 scuole secondarie di primo grado con 132 ragazzi.

L'obiettivo resta invariato: avvicinare le nuove generazioni al mondo del legno, dell'architettura e della progettazione, valorizzando la cultura produttiva del territorio e l'importanza dell'intelligenza manuale come strumento di conoscenza e crescita.

«Da dieci anni la Sezione Legno Arredo di Confindustria Cuneo è orgogliosa di portare avanti questo progetto, che ha l'intento di avvicinare i più piccoli al mondo del legno e alle sue qualità e di portare a scuola l’esempio di come un'idea possa trasformarsi in realtà», ha spiegato Simone Saglietti, presidente Sezione Legno Arredo di Confindustria Cuneo.

«Per noi è un progetto molto importante perché mette in contatto il mondo produttivo con i centri di formazione: permette ai nostri ragazzi di imparare a creare oggetti, che spaziano dal largo consumo al design, e consente ai bambini, fin dalle scuole primarie, di scoprire uno spaccato della realtà del nostro territorio», ha affermato Erica Pellegrino, direttrice della sede di Cuneo dell’Associazione Scuole Tecniche San Carlo.

Come funziona

Il progetto si articola in un modulo formativo della durata di circa due ore, svolto direttamente nelle classi, che comprende una presentazione del tema del legno e delle sue applicazioni attraverso materiali multimediali pensati per le diverse fasce d'età, un laboratorio dei sensi per scoprire le caratteristiche del legno attraverso vista, tatto e olfatto, e un laboratorio di manualità.

Per le scuole primarie il laboratorio prevede la realizzazione di un manufatto in legno; per le scuole secondarie di primo grado la progettazione di un complemento d'arredo o oggetto di design; per gli istituti tecnici per geometri la progettazione di un edificio in legno.

La partecipazione è completamente gratuita per le scuole: tutti i materiali necessari sono messi a disposizione dagli organizzatori. Gli alunni delle scuole primarie ricevono inoltre un kit didattico contenente una selezione di piallacci di legni indigeni e i materiali didattici in formato digitale.

I partner del progetto

Il progetto "A Scuola di Legno" è ideato dalla Sezione Legno Arredo di Confindustria Cuneo e dalle Scuole Tecniche San Carlo, con il sostegno di Fondazione CRC e il patrocinio dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Cuneo, della Camera di Commercio di Cuneo, di PEFC Italia, di UNCEM Piemonte, dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Cuneo, del Politecnico di Torino e del Cluster Legno Piemonte.