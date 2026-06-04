Ingegneria strutturale innovativa negli smartphone, annunciato il nuovo realme 16 5G

Il profilo tecnico del dispositivo evidenzia la presenza di un accumulatore in grafite ad alta densità energetica da 6550 mAh. Nonostante la dimensione della cella, l'adozione di un'architettura interna denominata AirCraft ha permesso di contenere lo spessore della struttura entro gli 8,1 millimetri, registrando un peso complessivo di 181 grammi. Questo risultato è l'esito di una redistribuzione geometrica dei circuiti interni che massimizza lo spazio destinato all'autonomia energetica e irrigidisce la struttura portante, contrastando l'usura quotidiana e l'affaticamento della mano durante sessioni di utilizzo prolungate in modalità orizzontale. La scocca esterna è inoltre completata da una finitura sabbiata con rivestimento curvo anti-impronta e possiede la certificazione di protezione IP69 contro le infiltrazioni di polvere e acqua.

realme annuncia inoltre novità nella configurazione del comparto fotografico posteriore. Il dispositivo implementa una barra orizzontale che alloggia sensori assistiti da sistemi di intelligenza artificiale, tra cui un modulo principale da 50 megapixel. Dal punto di vista funzionale, questa disposizione simmetrica favorisce un bilanciamento ottimale del baricentro quando il telefono viene poggiato su superfici piane, riducendo le oscillazioni. La barra ottica integra inoltre uno specchio posteriore (selfie mirror) concepito per l'inquadratura in tempo reale. Questo accorgimento tecnico permette all'utente di sfruttare la risoluzione della fotocamera principale per gli autoscatti, monitorando la composizione e l'angolazione direttamente dalla parte posteriore del telefono.

La differenziazione estetica del terminale si affida a due varianti cromatiche studiate per rispondere a diverse esigenze di mercato. La versione denominata Air White adotta un processo di stratificazione di particelle multicolore con riflessi variabili in base all'inclinazione della luce, mentre la versione Air Black si orienta verso un'estetica minimalista e monocromatica. L'integrazione tra i moduli di intelligenza artificiale applicati ai ritratti e le scelte industriali legate alla portabilità evidenzia la tendenza attuale dei produttori a non sacrificare l'ergonomia sull'altare delle massime prestazioni energetiche, delineando nuovi standard costruttivi per la fascia di riferimento.