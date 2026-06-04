Nuovo bando di finanziamento per le imprese commerciali del distretto “Terre del Monviso”: a disposizione 150mila euro a fondo perduto

Il Distretto diffuso del Commercio “Terre del Monviso” ha aperto un nuovo bando destinato a finanziare investimenti delle imprese del commercio e della somministrazione alimenti e bevande del territorio, che si sviluppa in 22 Comuni delle valli Varaita e Po-Bronda e nel Comune di Saluzzo. L’importo complessivo a disposizione per i finanziamenti è di 150.000 euro. I contributi in conto capitale sono destinati agli esercizi di vicinato per il commercio al dettaglio non situati in centri commerciali, alle attività di commercio su area pubblica, a quelle di somministrazione di alimenti e bevande e alle rivendite di giornali, micro e piccole imprese o aspiranti imprenditori con sede operativa nei Comuni del distretto. Il bando prevede una copertura del 60% delle spese ammissibili per interventi compresi tra una soglia minima di 1.000 euro e una massima di 10.000 euro, garantendo un finanziamento massimo di 6.000 euro per singola impresa. Grazie a questo meccanismo, si stima che l'iniziativa attiverà sul territorio investimenti complessivi per circa 250.000 euro. Per essere considerate ammissibili, le spese dovranno essere avviate dopo il 1° giugno 2026, data di pubblicazione del bando, e dovranno essere concluse entro il 15 dicembre per poi essere rendicontate tramite fatture quietanziate entro il 31 dicembre. La scadenza per presentare le domande di partecipazione, corredate da marca da bollo da 16 euro e firmate dal legale rappresentante, è fissata alle ore 12 di giovedì 2 luglio. Ogni operatore potrà presentare un’unica richiesta di contributo. Il testo completo del bando e i moduli di partecipazione sono disponibili sui siti degli enti che coordinano le attività del Distretto, l’Unione Montana Valle Varaita (www.unionevallevaraita.it), l’Unione Montana Comuni del Monviso (www.unionemonviso.it), il Comune di Saluzzo (https://comune.saluzzo.cn.it) e la Fondazione Amleto Bertoni (www.fondazionebertoni.it).

"A fine 2025 avevamo ricevuto la notizia dalla Regione Piemonte che confermava il progetto strategico del nostro Distretto, classificandolo primo a livello provinciale e settimo su scala regionale – dichiarano i membri della Cabina di regia del Distretto del Commercio –. Ora di quel finanziamento, 275.888 euro in tutto, la parte più consistente viene messa a disposizione delle aziende del nostro territorio, continuando un’azione di sostegno già avviata nel 2022 e poi proseguita nel 2024. L’intento è quello di accompagnare il settore del commercio e della somministrazione di alimenti e bevande in un processo di ammodernamento e di crescita, con contributi a fondo perduto volti a tutelare e rilanciare le attività di prossimità, cui va riconosciuto il ruolo imprescindibile di tassello economico e sociale".

Con questo bando di finanziamento, salgono a più di 350.000 le risorse economiche che il Distretto ha messo a disposizione delle imprese del territorio grazie ai fondi della Regione Piemonte destinati a questi interventi. Sono ammissibili a contributo interventi per l’ammodernamento e il miglioramento dell’esteriorità delle attività, per l’allestimento di spazi espositivi dedicati a prodotti enogastronomici del territorio piemontese all’interno dei locali, per l’acquisto di arredi interni, per l’implementazione della sicurezza o la rimozione delle barriere architettoniche, per la realizzazione di servizi innovativi fra gli operatori dell’area e a vantaggio dei consumatori, per spese di investimento volte alla fidelizzazione della clientela, per interventi che favoriscano l’innovazione e la modernizzazione digitale delle imprese. Esclusivamente per le nuove attività o per l’apertura di nuove unità locali è ammissibile l’acquisto di macchinari, attrezzature e apparecchi. Le istanze saranno soggette a una doppia valutazione, di ammissibilità e di merito, quest'ultima basata su criteri di premialità che attribuiranno un punteggio basato sull’età del titolare, sulla longevità dell’impresa, sulla natura dell’intervento e sulla qualità del progetto. Ulteriori punti saranno assegnati alle imprese che non hanno ricevuto contributi dal Distretto nel 2022 e nel 2024. La graduatoria, che rimarrà valida per due anni, sarà formulata in modo da garantire prioritariamente il finanziamento di almeno un'impresa per ciascun Comune del Distretto. A parità di punteggio, le domande saranno poste in graduatoria secondo l’ordine di presentazione.

Il bando fa parte del progetto strategico 2025–2027 del Distretto Diffuso del Commercio Terre del Monviso presentato nell’ottobre dello scorso anno. Il progetto, intitolato “Ri-qualificare e ri-usare lo spazio urbano, i luoghi del commercio e gli esercizi commerciali”, prevede interventi e azioni per un importo complessivo di 387.231,28 euro, di cui 275.888 euro di contributo della Regione Piemonte e i restanti di compartecipazione dei partner.