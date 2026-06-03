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Nelle foto alcuni momenti del partecipato incontro
Miroglio Heritage affronta il tema della valorizzazione dell’esperienza con la scrittrice Lidia Ravera
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Attualità | 03 giugno 2026, 17:43

Miroglio Heritage affronta il tema della valorizzazione dell’esperienza con la scrittrice Lidia Ravera

La scrittrice e sceneggiatrice ospite dell’associazione che riunisce senior ed ex dipendenti del gruppo industriale albese

Nelle foto alcuni momenti del partecipato incontro

Nelle foto alcuni momenti del partecipato incontro

Grande partecipazione ad Alba per il terzo meeting di Miroglio Heritage, l’associazione che riunisce senior ed ex dipendenti del Gruppo Miroglio con l’obiettivo di custodire e trasmettere il patrimonio umano, professionale e culturale maturato nel corso della storia aziendale.

Una serata dedicata al tema sempre più importante della “valorizzazione dell’esperienza”.

Ospite d’onore della serata Lidia Ravera, scrittrice e sceneggiatrice, protagonista di un lucido e profondo dialogo dedicato ai temi affrontati nel suo recente libro “Age Pride”, una riflessione sul valore dell’età, sulla consapevolezza e sulla possibilità di vivere ogni fase della vita con energia, dignità e partecipazione attiva. Il cosiddetto terzo tempo della vita, inteso come un'opportunità per riappropriarsi della propria libertà, un periodo per esplorare nuove forme di libertà, relazioni e passioni. Un invito a non smettere mai di crescere lavorando su se stessi, fatto a tutti i partecipanti attraverso una comunicazione diretta e dai toni ironici.

Ad aprire la serata, alcuni interventi di Elena Miroglio, presidente di Miroglio Heritage, Giuseppe Miroglio, presidente di Miroglio Group, e Remo Gattiglia, segretario generale Miroglio Heritage, nel corso dei quali sono stati sottolineati il valore dell’esperienza e della condivisione come motori di crescita personale e professionale, l’importanza dell’innovazione e dell’apertura al cambiamento, nonché il ruolo di Miroglio Heritage come comunità attiva capace di valorizzare competenze, relazioni e memoria aziendale.

L’incontro ha rappresentato un importante momento di condivisione e confronto sui valori che ispirano l’attività dell’associazione: crescita, solidarietà, partecipazione e dialogo tra generazioni.

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