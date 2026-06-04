KICKBOXING / Il Team Kickstar fa incetta di medaglie d'oro ai campionati italiani assoluti

Si sono svolti a Jesolo, dal 28 al 31 maggio, i campionati italiani di Kickboxing - Federkombat, Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal CONI.

Ancora una volta il Team Kickstar ha saputo distinguersi a livello nazionale, conquistando risultati di assoluto prestigio e confermandosi tra le realtà più competitive del panorama italiano.

I fighters che hanno conquistato il palcoscenico nazionale dei campionati italiani assoluti

Isabel Ciartano, che conquista ben 4 medaglie d'oro e segna un ennesimo record nel suo palmares già brillante, ottenendo il primo gradino del podio in 4 categorie senza mai lasciare alcun dubbio nei verdetti; è infatti 1ª classificata assoluta nelle cat. Junior -50 kg Kick Light, Senior -50 kg Kick Light, Junior -50 kg Light Contact, Senior -50 kg Light Contact. Ciartano era già Oro anche nel Full Contact cat. OJ -48Kg (Riccione, Febbraio u.s.)

Samuele Simondi, che con una maturità eccezionale conquista ben due medaglie d'oro, è infatti 1° classificato nelle cat. Senior -57 kg Kick Light ed anche Senior -57 kg Light Contact; Simondi era già Oro anche nel Full Contact cat. OJ -54Kg (Riccione, Febbraio u.s.)

Elena Tombini, che nonostante avesse già conquistato l'Oro nel Full Contact cat. Sr -60Kg (Riccione, Febbraio u.s.), a Jesolo si laurea anche Campionessa Italiana Assoluta nei Senior -60 kg Light Contact

Dieci ori con tre atleti: queste medaglie d’oro conquistate da Ciartano, Simondi e Tombini, garantiranno loro, anche quest’anno, la convocazione in Nazionale per partecipare ai prossimi campionati europei seniores (Macedonia, novembre 2026) e mondiali juniores (Jesolo, settembre 2026).

I tre atleti, da anni già protagonisti con la maglia azzurra, rappresentano un vero punto di riferimento per il settore, e vantano già di numerosi titoli e prestigiosi risultati conquistati in ambito internazionale.

Contestualmente agli assoluti, si sono svolti lo scorso weekend, sempre a Jesolo, anche i campionati italiani di categoriaJr/Sr 2026, e i fighters del Team Kickstar hanno esordito davvero con estrema determinazione, umiltà, e grandi risultati, portando a casa ben 12 ulteriori preziosissime medaglie.

Lorenzo Oberti, 1° classificato 80 kg Sr LC

Gioele Dutto, 2° classificato 60 kg Sr LC e 3° class. 60 kg Sr KL

Giorgia Faccia, 2ª classificata 60 kg Jr KL ed anche 2ª class. 60 kg Jr LC

Abdel Salmi: 2° classificato 55 kg Sr LC

Tommaso Bruno, 2° classificato 65 kg Jr LC

Tommaso Sanino, 2° classificato 85 kg Sr LC

Anuar El Abbadi: 2° classificato 70 kg Sr LC

Giorgio Aimo: 3° classificato 80 kg Jr KL

Samuele Clemeno: 3° classificato 65 kg Sr LC

Marco Mestro, 3° classificato 80 kg Jr LC

Buona anche la prova di Simone Delogu, Manuel Boscolo e Alessandro Scavone, che si sono fermati prima del podio ma hanno maturato un’importante esperienza in una delle competizioni più impegnative del calendario nazionale, al loro esordio in tale contesto.

Il motto del Team Kickstar “Together Stronger” si conferma ancora una volta una visione concreta e non soltanto uno slogan. ASD Kickstar, che opera in maniera congiunta tra Cuneo, Mondovì e Ceva, continua infatti a distinguersi per la qualità del lavoro svolto e per i risultati ottenuti dai propri atleti. Alla guida del Team vi è il D.T. Ivan Sciolla, affiancato dal prezioso e indispensabile contributo di Nicole Perona, Alberto Peira e di tutti gli istruttori e collaboratori che ogni giorno mettono a disposizione competenza, passione e dedizione.

Tutti i coach si dichiarano estremamente orgogliosi dei risultati raggiunti da tutti gli atleti del Team, non soltanto dai pluricampioni già affermati, ma anche dagli esordienti che hanno affrontato per la prima volta una competizione nazionale di questo livello. Un ringraziamento speciale va inoltre alle famiglie per il costante sostegno, la fiducia e la collaborazione che permettono ai ragazzi di crescere sia dal punto di vista sportivo sia umano.

La stagione agonistica non è ancora terminata e il Team Kickstar è già al lavoro in vista dei prossimi appuntamenti nazionali e internazionali. A tutti gli atleti vanno i complimenti dello staff per quanto dimostrato finora e l’invito a continuare a impegnarsi con la stessa determinazione, passione e spirito di squadra per raggiungere nuovi importanti traguardi.