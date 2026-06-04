VOLLEY FEMMINILE / Cuneo continua con Paola Paggi: conferma nel ruolo di team manager delle Gatte

Sarà ancora Paola Paggi a ricoprire il ruolo di team manager di Cuneo Granda Volley nella prossima stagione. Le Gatte potranno così continuare a contare, dentro e fuori dal taraflex, sul prezioso contributo della Campionessa del Mondo 2002, figura che si è rivelata di grande importanza nel corso dell’ultimo campionato.

Entrata a far parte dello staff biancorosso a stagione in corso, Paggi ha saputo mettere al servizio della squadra la propria esperienza e le proprie competenze, integrandosi rapidamente nel gruppo. Il suo apporto ha contribuito al percorso delle Gatte, protagoniste nella corsa all’Europa.

“Sono molto felice di restare a Cuneo anche nella prossima stagione - ha raccontato Paola Paggi - Per me si tratta di una scelta importante, dettata dalle ottime sensazioni che mi ha lasciato la scorsa stagione. Mi è piaciuto lavorare con questo staff e voglio farlo per tutta la prossima stagione. Sarà tosta, ma puntiamo al meglio per l’anno che verrà”.

"Siamo felici che Paola Paggi resti nel nostro staff per la prossima stagione - hanno commentato i co-presidenti Bianco e Manini - Il suo apporto nella scorsa stagione all'interno del gruppo squadra è stato importante, nonostante per lei fosse una nuova esperienza, maturata poi al meglio".