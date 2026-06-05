Cuneo Granda Volley e Gakuto Hashimoto ancora insieme

Gakuto Hashimoto farà parte dello staff di Cuneo Granda Volley anche nella prossima stagione: ricoprirà il ruolo di assistant coach per le Gatte, dopo una splendida prima esperienza in Italia.

Hashimoto è arrivato a Cuneo a stagione già iniziata, ma ha lasciato subito il segno grazie alle sue doti. L'enorme disponibilità e l'ottima conoscenza tattica hanno spinto la società a confermarlo nello staff tecnico, dopo il periodo di collaborazione con la federazione giapponese.

"Sono molto emozionato di tornare a Cuneo la prossima stagione - ha commentato Gakuto Hashimoto - Credo che possiamo fare bene e raggiungere obiettivi importanti. Non vedo l'ora di lavorare di nuovo con voi, a presto!".

"Siamo contenti della permanenza di Gakuto Hashimoto nel nostro staff in qualità di assistant coach - hanno dichiarato i co-presidenti Bianco e Manini - Quest'anno si è integrato bene, nonostante il poco tempo a disposizione, e ha partecipato attivamente al percorso della squadra, aiutando molto lo staff sotto ogni punto di vista".