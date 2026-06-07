Coldiretti Cuneo: i pensionati restano la memoria viva dell'agricoltura cuneese

In quasi un’impresa agricola su tre lavorano, in modo occasionale o continuativo, ultrasettantenni che contribuiscono a far crescere le giovani generazioni chiamate a prendere in mano le redini delle aziende. È quanto evidenzia Coldiretti Cuneo in occasione della 27esima Festa provinciale dei Pensionati, celebrata oggi, domenica 7 giugno, nell’ambito di Piazza Coldiretti, il grande evento che ha portato l’agricoltura nel cuore di Cuneo.

Una giornata di incontro, partecipazione e riconoscenza, dedicata ai senior di Coldiretti Cuneo, che hanno contribuito in modo decisivo alla crescita dell’agricoltura della Granda e continuano a essere una presenza fondamentale nella vita delle aziende agricole e dell’Organizzazione.

La giornata si è aperta con la partecipazione della Banda Musicale Duccio Galimberti della Città di Cuneo, che ha accompagnato i momenti iniziali della festa, seguita dalla Santa Messa presieduta da Monsignor Piero Delbosco, Vescovo di Cuneo-Fossano, nell’area allestita in Piazza Galimberti.

Nel pomeriggio spazio alla convivialità, con il momento danzante, le visite guidate alla riscoperta della città di Cuneo e la tradizionale lotteria, da sempre tra gli appuntamenti più attesi della Festa provinciale dei Pensionati.

Alla giornata hanno preso parte il Presidente dell’Associazione Pensionati di Coldiretti Cuneo Romano Ficetti, il Presidente di Coldiretti Cuneo Enrico Nada, il Direttore di Coldiretti Cuneo Francesco Goffredo, dirigenti, soci e pensionati arrivati da tutto il territorio provinciale. Presente anche Sergio Barone, Presidente dell’Associazione Pensionati di Coldiretti Piemonte.

“Celebrare la nostra Festa provinciale dentro Piazza Coldiretti ha un significato particolare, perché ci permette di portare nel cuore della città il valore dei nostri pensionati e il legame profondo che li unisce alla terra, alle famiglie e alle comunità rurali. I senior sono la spina dorsale della Coldiretti, persone che hanno costruito con lavoro, sacrificio e passione le fondamenta della nostra agricoltura e che continuano a essere un esempio per tutti noi”, dichiara Romano Ficetti, Presidente provinciale dell’Associazione Pensionati Coldiretti Cuneo.

“Questa giornata conferma ancora una volta la forza della nostra Organizzazione e la capacità dei pensionati di essere presenza viva e partecipe. A loro va il nostro grazie, perché continuano a trasmettere esperienza, senso di appartenenza e amore per il territorio. Senza il contributo dei nostri senior non potremmo comprendere fino in fondo il valore della nostra agricoltura e delle battaglie che Coldiretti porta avanti ogni giorno a tutela delle imprese e del vero Made in Italy”, evidenzia Enrico Nada, Presidente di Coldiretti Cuneo.

“I pensionati rappresentano una risorsa preziosa per il nostro territorio. Sono memoria, ma anche energia, partecipazione e responsabilità. In questi anni hanno accompagnato la crescita della nostra Federazione con fedeltà, impegno e mobilitazione costante. Ritrovarli oggi a Piazza Coldiretti, nell’anno degli 80 anni della nostra Organizzazione provinciale, significa rendere omaggio a una storia fatta di persone, comunità e lavoro agricolo”, aggiunge Francesco Goffredo, Direttore di Coldiretti Cuneo.