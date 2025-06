Fumo e crollo della volta fatali a Carla Segantini, vittima dell’incendio di Govone

L'abitazione andata in fiamme

Sono durate fino a tarda notte le operazioni di messa in sicurezza da parte delle squadre di Vigili del Fuoco, dell’abitazione di Govone devastata da un incendio sviluppatosi per cause da accertare nel pomeriggio di ieri, venerdì 6 giugno.

Purtroppo non c’è stato scampo per Carla Segantini, 82 anni, la proprietaria dell’immobile, ritrovata dopo ore di ricerca senza vita, sotto le macerie. Accortasi delle fiamme sprigionatesi nel solaio ha dato l’allarme, ma probabilmente, intossicata dal fumo, l’anziana ha perso i sensi ed è stata coinvolta nel crollo della volta del solaio.

“La conoscevo di vista, veniva saltuariamente a Govone” ha dichiarato il sindaco Giampiero Novara “il marito, mancato alcuni anni fa era originario del paese, mentre lei risiedeva a Fossano. Mi spiace molto per l’accaduto e desidero esprimere le condoglianze alla figlia e a tutta la famiglia, da parte mia e di tutta l’Amministrazione Comunale. Desidero altresì ringraziare i Vigili del Fuoco, le Forze dell’Ordine e i volontari della Protezione Civile intervenuti, che hanno svolto un lavoro straordinario ed esemplare”.

Le fiamme hanno danneggiato anche l’abitazione vicina, che al momento è inagibile in attesa di ulteriori verifiche. Sono intervenuti i tecnici Enel per isolare elettricamente la zona.

La salma della signora Carla Segantini è stata trasportata nella camera mortuaria della Casa di Riposo di Govone, in attesa delle esequie.