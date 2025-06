Incidente stradale con conseguenze tragiche, nella notte, nel territorio del comune di Revello.

Nel tratto di SP 260 tra Martiniana Po e Saluzzo, in via dei Boschi, si sono scontrati un'auto ed un motorino ed il conducente di quest'ultimo ha perso la vita in seguito all'impatto.

Sul posto i Vigili del Fuoco con la squadra di Saluzzo, i Carabinieri di Saluzzo ed il 118.

Il sinistro è avvenuto intorno alle 0,30.