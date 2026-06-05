Coldiretti Cuneo festeggia i suoi 80 anni: in piazza Galimberti il mercato di Campagna Amica [FOTO e VIDEO]

Piazza Coldiretti ha aperto i battenti, nel cuore di Cuneo.
Da oggi, venerdì 5 giugno, fino a domenica 7, in piazza Galimberti si festeggiano gli 80 anni di Coldiretti Cuneo con una serie di iniziative all'insegna del gusto e della territorialità.
Un evento rivolto a cittadini e famiglie, capace di portare la campagna nel centro cittadino.
Laboratori, degustazioni, convegni, spettacoli. E poi ancora prodotti, storie di agricoltura e di chi la fa, possibilità di assaggiare ed acquistare produzioni di qualità, apprezzando da vicino il valore della filiera corta.
Il meglio del mercato di Campagna Amica a portata di tutti, in un programma ricco e coinvolgente.
Ci illustra la tre giorni cuneese il direttore di Coldiretti Cuneo Francesco Goffredo (GUARDA IL VIDEO)