Giro d’Italia Women: un entusiasmante via dal centro di Saluzzo (FOTO GALLERY)

Tutte le sfumature del rosa, scaldate dall’entusiasmo e dagli applausi a far da cornice alla partenza della 9° tappa Saluzzo-Saluzzo, gran finale del Giro d’Italia Women 2026. Il via per mano del primo cittadino alle 13,15 davanti al Duomo, tra ali di folla e tifo. Un fulmine di grinta colorato dalle maglie delle 147 atlete divise nelle 21 squadre.

La loro passerella è avvenuta fino a pochi minuti prima, sul palco in corso Italia, a pochi metri dalla statua di Silvio Pellico, attorniata dalla folla applaudente e musica di Rtl radio 102.5.



Ad aprire lo show, gli sbandieratori di San Martino, seguiti dall'animazione della “mummia” di Rotoloni Regina, sponsor del giro, mentre sul palco sono state premiate le classi 4° e 5° dell’Istituto comprensivo di Bagnolo, vincitrici del concorso legato alla manifestazione sportiva.

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Le atlete presentate con il loro medagliere sono state accolte dal calore della folla saluzzese. Tra le campionesse testimonial del valore di questo sport femminile che sta conquistandoi sempre più pubblico Fabiana Luperini conosciuta come “la Pantanina” per le sue eccezionali capacità da scalatrice e che ha segnato un'era nel ciclismo femminile, con un palmares che vanta cinque trionfi al Giro d'Italia. “Una tappa difficile la Saluzzo - Saluzzo, non una passerella”.

Il tifo per le campionesse internazionali in gara verso l’assalto alla maglia rosa, si è fatto più sonoro per Elisa Balsamo, che ha ringraziato per l’accoglienza Saluzzo e le Terre del Monviso “Non vedo l’ora di arrivare ancora qui, tra qualche ora”.



Occhi pieni di emozione quelli del sindaco Franco Demaria: "una giornata straordinaria che premia il grande lavoro fatto sul turismo e sullo sport nel nostro territorio".

Sul palco il saluto istituzionale di Ivana Casale per la Provincia e dell'assessore regionale Marco Gallo “Una manifestazione d’orgoglio per la Regione Piemonte, non nuova alle grandi sfide del ciclismo”.





Dopo l’uscita dalla città imbandierata di rosa, con vetrine a tema, aiuole cromaticamente allineate, si attende ora l’arrivo, previsto tra 17 e 17,30 in via Circonvallazione (dopo i 143 km della tappa connotata come "molto mossa" ) e la premiazione della vincitrice che avverrà, poco distante, davanti alla sede di eViso, main sponsor della tappa, il cui Center of Collective Intelligence, ospita il Quartiere generale, cuore organizzativo e tecnologico dell’evento.



Le atlete entreranno in Saluzzo da Manta. Per questa fase saranno chiuse al traffico dalle 16 alle 18,30: via Cuneo, corso Roma, corso XXVII Aprile, via Torino, via Circonvallazione.