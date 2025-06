Fiere gastronomiche, escursioni outdoor e motori: quante cose da fare, in Granda, nel primo weekend di giugno

Tanti eventi, soprattutto outdoor, in questo week end di inizio estate in Granda. Alcune fiere gastronomiche attireranno gli appassionati, mentre le escursioni in montagna o in E-bike porteranno a conoscere gli angoli più remoti della provincia. Importanti manifestazioni motoristiche, come la leggendaria Cuneo - Colle della Maddalena e alcuni raduni di auto storiche, saranno occasione per gli amanti delle quattro ruote.

Sagre e fiere non mancheranno, come le mostre, i castelli aperti e le rievocazioni storiche. Mercatini, concerti e festival completeranno l’offerta variegata del week end, da programmare sempre con un occhio alle condizioni meteo.

Tutti gli eventi della provincia su www.visitcuneese.it e https://www.visitlmr.iT

***

CUNEO E VALLE STURA

CUNEO - COLLE DELLA MADDALENA

Sabato 7 e domenica 8 giugno, Cuneo e la Valle Stura saranno teatro di un grande evento celebrativo, culturale e sportivo: il centenario della corsa automobilistica “Cuneo - Colle della Maddalena”, organizzata dall’Automobile Club Cuneo a 100 anni dalla sua prima edizione del 9 agosto 1925. Parteciperanno oltre 50 auto d’epoca suddivise in due categorie: auto “Storiche”, ovvero costruite entro il 31 dicembre 1961, anno dell’ultima edizione della corsa, e auto “Classiche” realizzate fino al 1977. Teatro della manifestazione sarà piazza Galimberti dove dalle 15 di sabato troveranno posto tutte la auto storiche iscritte e quelle prodotte fino al 1961 parteciperanno ad un “Concorso di Eleganza”. Non mancherà una mostra fotografica dedicata proprio alle cinque edizioni della corsa e ai suoi protagonisti. Domenica, invece, ci sarà la rievocazione su strada: dalle ore 9 le auto risaliranno la Valle Stura fino ai 1.996 metri del Colle della Maddalena con successivo rientro a Vinadio, in località Goletta.

Info: 0171/440031 eventi@acicuneo.it

FRABOSA SOTTANA - FRABOSA SOPRANA - PIANFEI - ROCCAFORTE MONDOVÌ - VILLANOVA MONDOVÌ

Nel week end prosegue la seconda edizione di OFF - Outdoor Free Festival, tre giorni di sport e di promozione delle ricchezze dei cinque comuni dell'Unione Montana Mondolè. Gli sport all'aria aperta spazieranno da E-Bike, MTB, trekking, yoga, equitazione, boulder e arrampicata. Una proposta di attività senza precedenti da vivere insieme - tra cui anche le esperienze di volo. Info: 339 11 30 291 https://jollygraf.it/clienti/OFF_Programma2025

***

CUNEO

MOSTRA DA CUNEO A CUNEO

Sabato 7 giugno sarà visitabile a Cuneo, in via Roma 26, la mostra di pittura del Maestro Francesco Paula Palumbo, "da Cuneo a Cuneo". Orario 10.30 - 19.30. Ingresso libero.



CUNEO

HANDMADE MARKET

Sabato 7 giugno, in Via Roma, dalle 10.30 alle 19.30, si terrà l’appuntamento con l’Handmade Market di “Made in Cuneo”. Saranno presenti oggetti unici e realizzazioni manuali, frutto della passione degli artigiani locali. Info: madeincuneo@gmail.com

CUNEO

CONCERTO BANDA GIOVANILE ANBIMA CUNEO

Sabato 7 giugno, alle ore 15, nel Teatro Toselli, concerto della Banda Giovanile Anbima Cuneo, prologo della manifestazione “Bande in Festa”. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Info: www.anbima.it/piemonte

CUNEO

MODULAZIONI KIDS

Domenica 9 giugno, alle ore 17, presso il Rondò dei Talenti, si terrà lo spettacolo “Un cavalier di Francia - Viaggiando a piccoli passi”. Info: https://rondodeitalenti.it/modulazioni-kids/

***

ALBA

45 METRI SOPRA ALBA

Domenica 8 giugno, alle 15.30 e 17, speciale visita guidata sul campanile della Cattedrale di Alba, con merenda e prodotti tipici. Info: www.visitmudi.it - 345 76 42 123.

ALBA

R-WOMEN

Sabato 7 giugno, presso il Palazzo Banca d'Alba in Via Cavour 4, si inaugura R-Women, un progetto fotografico che unisce le colline delle Langhe al destino delle donne afghane, attraverso le storie, la solidarietà e lo sguardo delle viticoltrici piemontesi. Info: https://www.centrostudibeppefenoglio.it/it/

ALBA

NOTTI BIANCA DELLE LIBRERIE

Sabato 7 e domenica 8 giugno torna la Notte Bianca delle Librerie, due giorni di presentazioni diffuse nel centro storico, laboratori per bambini, incontri con gli autori, ma anche musica e letture ad alta voce. Info: https://www.comune.alba.cn.it/it/eventi/notte-bianca-delle-librerie

ALBA

MORE THAN KIDS

Sabato 7 e domenica 8 giugno, presso la Fondazione Ferrero di Alba, sarà aperta la mostra dell’artista Valerio Berruti “More than kids” di Valerio Berruti. Orario: 10-19. Info: www.fondazioneferrero.it

***

BENE VAGIENNA

TRE ARTISTI A PALAZZO

Nel week end, presso Palazzo Lucerna di Rorà, aperta la mostra “Tre Artisti a palazzo”. Il sogno parigino: fotografie di Aldo Galliano. Atmosfere: acquerelli di Teresita Terreno. Espressioni dell’anima: sculture di Sergio Unia. Ingresso libero. Orario: 10-12 e 15-18. Info: https://www.amicidibene.it/

BENE VAGIENNA

AUGUSTA E CAMMINA

Domenica 8 giugno, con partenza alle ore 10.30 dal palazzetto dello sport, nuova edizione di "Augusta e cammina", la passeggiata di circa 9 km nei boschi e nelle campagne di Bene Vagienna che prevede vari punti di ristoro con gustose pietanze. Info: 328 62 41 383.

***

BORGO SAN DALMAZZO

INAUGURAZIONE PERCORSO

Sabato 7 giugno, nell’ambito della festa di Gesù Lavoratore, quartiere di Chiesa Nuova, si inaugura il percorso ciclo-escursionistico ad anello delle cappelle di Sant’Andrea e Crocetta. Info: 0171/266080.

***

BOVES

TORNEO DEI PINI

Sabato 7 giugno, alle ore 17, a Madonna dei Boschi, partita inaugurale Argentina-Equador del rinnovato “Torneo dei Pini”.

***

BRA

FESTIVAL DELLO YOGA

Sabato 7 e domenica 8 giugno, nel parco della Zizzola, torna il Festival dello Yoga per sperimentare gratuitamente diverse pratiche di yoga. Classi libere e aperte, adatte ad adulti e bambini. Info: https://www.associazioneorora.org/

BRA

5 ATTI

Sabato 7 giugno si inaugura a Palazzo Mathis, l’esposizione di Vesna Bursich "5 atti". Info: https://www.turismoinbra.it/





BRA

A RILASCIO PROLUNGATO

Sabato 7 giugno, alle ore 18, negli spazi de Il Fondaco, si inaugura, la mostra di Eugenio Pini "A rilascio prolungato". Ingresso libero. Info: 339 78 89 565.





BRA

Domenica 8 giugno alle ore 21, presso la chiesa della SS. Trinità - Confraternita dei Battuti Bianchi, il duo “Ad libitum” con la violista Elena Saccomandi e l’organista e clavicembalista Walter Gatti, accompagnerà il pubblico in un percorso musicale con J.S.Bach, G.P.Telemann, P.Sperati, B.Marcello, G.B.Canavasso. La serata è il quarto appuntamento del progetto “Mousikon” di “Zizzola Turismo & Cultura”. Info: eventi.ztc@gmail.com

***

BRIAGLIA

ESCURSIONE IN E-BIKE

Domenica 8 giugno, alle ore 14, escursione in e-bike con accompagnatore cicloturistico della Regione Piemonte alla scoperta del Sentiero Regionale Landandè, nel comune di Briaglia. Info: https://sentierolandande.it/

***

BUSCA

CAVE DI ALABASTRO

Domenica 8 giugno escursione con accompagnatore naturalistico alle cave dell’alabastro rosa di Busca. Le partenze sono alle ore 9.30 e alle ore 15 dal Parco Museo dell'Ingenio. Spostamento in auto fino al Parco Francotto e da lì proseguimento a piedi. Info: 371 54 20 603.

***

CANALE

COLLINE IN MUSICA - DESTINI

Sabato 7 giugno alle ore 18.30, nella chiesa di San Giovanni, si terrà il concerto con Wei Liang e Alessandro Deljavan, nell’ambito del festival “Destini”. Info: https://roeroculturalevents.it/

***

CARDÈ

ASSALTO AL CASTELLO

Sabato 7 e domenica 8 giugno, 2a edizione della rievocazione storica nel borgo medievale, con ricostruzione dello scontro tra truppe francesi e spagnole. Visite guidate al castello alle ore 11-12-14. Info: compagniadelcardo@gmail.com

***

CARRÙ

PIACERE CARRÙ

Domenica 8 giugno, dalle ore 9, stand gastronomici, mercatino hobbisti, esposizione auto d’epoca, spettacolo di twirling, trenino turistico e molte occasioni culturali e di svago nella città Porta della Langa. Info: 350 18 28 539.

***

CASOTTO

PATRIMONI UNESCO AL CASTELLO

Domenica 8 giugno, il Castello di Casotto ospiterà una giornata dedicata alla celebrazione e alla valorizzazione di diverse forme di patrimonio culturale immateriale UNESCO, preceduta da una conferenza sulla figura di Sant'Uberto. Info: turismo@comune.garessio.cn.it

***

CASTAGNITO

RADUNO ALPINI DEL ROERO

Sabato 7 e domenica 8 giugno tra Montà e Castagnito si svolgerà il 24° Raduno Intersezionale degli Alpini del Roero. Info: alpinidelroero@libero.it

***

CERVASCA

COMMUNITY LIVE

Domenica 8 giugno, dalle 14.30, presso anfiteatro del capoluogo, passeggiate naturalistiche e tornei amatoriali di beach volley e calcio a 5. Dalle 19 street food e serata musicale a partire dalle ore 21. Info:320 36 08 191 communitylive.eventi@gmalil.com

***

CHERASCO

MOSTRA E INCONTRO

Da sabato 7 giugno nella Chiesa di San Gregorio, mostra fotografica: “Eterne memorie” dedicata all’arte cimiteriale. Sempre nella Chiesa di San Gregorio, alle ore 17, si svolgerà un incontro con l’archeologo Luigi Bavagnoli. L’incontro sarà ad entrata libera fino a esaurimento posti. Info:

***

DOGLIANI

SEGNI E SIMBOLI DI SPERANZA

Nel week end sarà visitabile nella chiesa confraternita dei Battuti di Dogliani la mostra “Segni e Simboli di Speranza”. Orario: sabato 15-18 domenica:9-12 e 15-18

Info:0173/70188 segreteria@parrocchiedogliani.it

***

FOSSANO

MOSTRA BANDIERE E STENDARDI

Sabato 7 e domenica 8 giugno, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.30, sarà aperta presso la chiesa del Salice Vecchio l'esposizione di bandiere e stendardi che rappresentano il Palio e i Sette Borghi cittadini. Questa mostra precede il Palio di Fossano 2025, che si svolgerà dall'11 al 14 giugno. Info: https://www.visitfossano.it/

***

GUARENE

MOSTRE

Sabato 7 e domenica 8 giugno dalle 12 alle 19, con ingresso gratuito, visitabili a Palazzo Rebaudengo le mostre “M.U.E.” Anime Sradicate, Andrea Di Lorenzo e Byron Gago, “Hai mai visto due animali che si scontrano?” di Valentina Furian, “Deltitnu” di Montecristo Project e le Mostre finali della 19 edizione dello Young Curators Residency Programme coordinato da Michele Bertolino. Info: https://fsrr.org/

***

MACRA

PASSEGGIATE NELLE BORGATE

Domenica 8 giugno, appuntamento con le passeggiate culturali gratuite alla scoperta delle borgate dei Comuni dell’Ecomuseo ed in particolare di alcuni abitati del Comune di Macra. Al mattino, ritrovo a Macra, in Borgata Bedale, davanti al Municipio e partenza alle ore 10 e arrivo alle ore 12.30/13. Nel pomeriggio ritrovo a Macra, in Borgata Bedale, davanti al Municipio, partenza alle ore 14.30 e arrivo alle ore 17.00/17.30. Info: 348 18 69 452.

***

MARENE

TUTTI A BORDO

Sabato 7 giugno, alle ore 21, presso il cortile dell'Oratorio di Marene in Via Cravetta 2, il Piccolo Teatro di Bra presenterà lo spettacolo musicale “Tutti a bordo!”. Lo spettacolo sarà all'aperto, animato dal coro e dalla Band della Compagnia. Info: https://parrocchiamarene.it/auditorium

***

MARMORA

LA CILIEGINA SULLA TORTA

Domenica 8 giugno, alle ore 17, presso Borgata Parrocchia la compagnia teatrale bovesana “Gli Episodi” presenterà lo spettacolo “la ciliegina sulla torta”. Info: www.autoridipassaggio.it

***

MONDOVÌ

MONDOBLU

Nel week end visitabile presso il museo della stampa la mostra fotografica “Mondovì Mondoblu”. Info: 334 705 93 07 info@museostampamondovi.it

MONDOVÌ

PRIMAVERA GRANATA

Sabato 7 giugno, allo stadio comunale “P. Gasco”, evento “Uniti per un goal”: una rappresentanza delle squadre monregalesi sfida la “100% UGI Torino” in un match solidale. Faranno da cornice all’evento il concerto della band della Scuola di Musica di Mondovì e l’evento volo virtuale – Virtual Balloon a cura del Circolo delle Idee. Ingresso a offerta libera, finalizzato a sostenere l’Associazione U.G.I. – Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini.

***

MONTÀ

NOTE D’ESTATE

Domenica 8 giugno, alle ore 17, nel cortile interno della scuola primaria, concerto del laboratorio di coro solisti e orchestra del Liceo “L. da Vinci” di Alba. Ingresso libero.

MONTICELLO D’ALBA

VISITE CASTELLO

Sabato 7 e domenica 8 giugno, al Castello di Monticello d'Alba, consueto Appuntamento in Giardino. Sabato alle ore 16 è in programma la visita guidata del parco del Castello di Monticello d'Alba con il Conte Roero, mentre domenica alle ore 11 - 14 - 16 oltre alle visite guidate del giardino, sarà possibile prendere parte al laboratorio sensoriale "I cinque sensi nel verde". Il castello sarà visitabile anche all'interno in entrambi i giorni. Info: https://www.roerodimonticello.it/ info@turismoinlanga.it

***

PEVERAGNO

SAGRA DELLA FRAGOLA

Sabato 7 e domenica 8 giugno prosegue la 68esima edizione della Sagra della Fragola. Sabato alle ore 21 elezione di Miss Fragola, domenica per tutto il giorno mercatino nelle vie del paese con prodotti tipici locali, esibizione della banda musicale e delle majorettes, chiese e musei aperti.

Info: https://www.comune.peveragno.cn.it/

***

PIASCO

ALPINI IN FESTA

Sabato 7 e domenica 8 giugno festa per i 70 anni del Gruppo Alpini di Piasco con la presenza della fanfara della Brigata Alpina Taurinense. Sfilata domenica mattina dalle 9.15, con la fanfara Alpina di Mondovì e S. Messa celebrata dal vescovo di Saluzzo nel parco della casa di Riposo “Anna ed Emilio Wild”

***

PRADLEVES

TROBAR LEU

Sabato 7 giugno, con ritrovo alle ore 9 al centro sportivo Abrì di Pradleves, escursione a borgata Cauri. Info: www.emotionalp.it

***

ROCCA DE BALDI

APPUNTAMENTO IN GIARDINO

Sabato 7 e domenica 8 giugno, per “Appuntamento in giardino”, il Castello e la Badia saranno eccezionalmente aperti al pubblico. Info: 351 95 68 945 https://museodoro.org/

***

RODELLO

DOLCETTO SUMMER FEST 2025

Sabato 7 giugno, terza edizione del grande evento di degustazione dedicato al Dolcetto, organizzato dalla Strada del Barolo e grandi vini di Langa. Nel centro storico di Rodello, oltre 40 produttori da diverse aree del Piemonte, street food, dj set e tanto altro ancora, per celebrare uno dei vitigni più rappresentativi del Piemonte. In mattinata Tavola Rotonda, e dalle ore 17 degustazione oltre 100 etichette di Dolcetto. Info: https://www.stradadelbarolo.it/14183/dolcetto-summer-fest-2025/ info@turismoinlanga.it

***

SAMPEYRE

GIUGNO A SAMPEYRE

Nel week end cominciano gli eventi che animeranno per tutto il mese il borgo di Sampeyre e la valle, fra tradizioni, gastronomia e musica. Info: 329 31 77 579 ufficiodelturismosampeyre@gmail.com

***

SANFRÈ

LUNATIKA FESTIVAL

Sabato 7 e domenica 8 giugno, prosegue Lunatika Festival in Viale Industria, con un ricco programma che unisce sport, spettacolo e musica. Durante tutto il festival, sarà presente il Lunatika Motor Meeting con esibizioni e spettacoli drift in pista del “Team Cherasco drift 7.0”. Info: 389 07 58 968.

***

SANTA VITTORIA D’ALBA

SENTIERO BOTANICO

Sabato 7 giugno, dalle 15 alle 18.30 e domenica 8 giugno dalle 10 alle 18.30, passeggiate nell’orto botanico diffuso, con schede descrittive delle specie, punti panoramici e aree di sosta, approfondimenti culturali su storia, tradizioni e territorio. Apertura gipsoteca dalle 14.30 alle 18.30 e visite alla Confraternita di San Francesco e alla cappella di San Rocco. Info: https://anforianus.org/herbaria/

***

SALUZZO

ESPOSIZIONE START

Nel week end, presso gli spazi espositivi de Il Quartiere a Saluzzo, 30a edizione di “Start - Mostra di Arte Contemporanea”. L'edizione 2025, intitolata "Forme consapevoli" è incentrata sul rapporto tra le nuove tecnologie e le parti reali della vita. Tra le iniziative previste, anche la 17a edizione di Saluzzo Contemporanea, dedicata al dialogo tra l’arte contemporanea e il design industriale, e il premio Matteo Olivero. Info: https://fondazionebertoni.it/

SALUZZO

MERCANTICO

Domenica 8 giugno, dalle 8 alle 18, nel centro cittadino, “MercAntico" dell’Antiquariato minore e dell’usato. Decine di espositori saranno protagonisti, con oggetti, mobili e arredamento per la casa. Info: https://fondazionebertoni.it/

***

SAVIGLIANO

ATIPICO FESTIVAL - CENTOMILACARIE

Sabato 7 giugno a Savigliano, sul palco di Atipico Festival concerto di Centomilacarie. Info: https://atipico.org/

SAVIGLIANO

IL TRENO DELL’ESTATE

Sabato 7 giugno alle ore 15, presso il Museo Ferroviario Piemontese, "Il treno dell'estate", visite guidate per bambini età 3-10 anni. Info: www.museoferroviariopiemontese.it

SAVIGLIANO

ALLA SCOPERTA DEI GIARDINI

Sabato 7 giugno alle ore 17 percorso tra i più bei giardini pubblici e privati di Savigliano, passando per gli antichi chiostri di conventi. Info: iat.savigliano@coopculture.it



SAVIGLIANO

CONCERTO E LIVE PAINTING

Domenica 8 giugno, alle ore 18, concerto con “live painting” al Ridotto del Teatro Milanollo in piazza Turletti 7, con il Trio composto dai clarinettisti Antonio Tinelli e Alessio Chiulli con Giuliano Mazzoccante al pianoforte e performance di Elisa Filomena, che realizzerà un dipinto in tempo reale ispirandosi ai brani eseguiti, offrendo così un’esperienza multisensoriale unica. Info: antidogmamusica.org

***

SERRALUNGA D’ALBA

MOODCLOCK

Sabato 7 giugno, alle ore 11 ci sarà presso la Chiesa di San Sebastiano nel Borgo, l’inaugurazione dell’opera d'arte Moodclock di Riccardo Previdi. Info: https://www.la-raia.it/it/fondazione-arte

***

VALDIERI

PAELLA SOLIDALE

Sabato 7 giugno, alle ore 20, presso la sede della Pro Loco di Valdieri, tradizionale “Paella Solidale”, evento gastronomico con un obiettivo benefico importante: il ricavato sarà interamente devoluto alla Casa di Riposo “Imberti Grandis”. Info: https://www.comune.valdieri.cn.it/

***

VERNANTE

VERNANT QUE CHANTA

Domenica 8 giugno si terrà per tutta la giornata la manifestazione di musica popolare diffusa nelle vie del paese “Vernant que chanta”. Mostra dei coltelli “Vernantin” in piazza dell’Ala.

***

VICOFORTE

FLOWER GRAVEL

Domenica 8 giugno, seconda edizione della Flower Gravel, tour guidato aperto a ciclisti e cicliste di ogni livello, con tre tracciati di diversa difficoltà perfetti per gravel, MTB ed E-bike. La partenza e l'arrivo saranno di fronte al Santuario di Vicoforte. Info: https://www.flowergravel.it/

***

VILLAR SAN COSTANZO

SAN COSTANZO AL MONTE

Domenica 8 giugno, dalle ore 14.30 alle 17.30, apertura con visite guidate della Chiesa di San Costanzo al Monte. I visitatori saranno accompagnati dai Volontari per l'Arte. Non è necessario prenotare.

***

VINADIO

FORTE IN FIORE