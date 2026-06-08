Cuneoginnastica brilla alla Summer Cup di Rimini: oro per Sophia Delfino al volteggio

Cuneoginnastica torna da Rimini con risultati di grande rilievo e con la consapevolezza di aver vissuto un’esperienza sportiva ed emotiva di alto valore. Alla Summer Cup – 4° Memorial Elisa Antonacci, andata in scena dal 5 al 7 giugno nella palestra dedicata alla giovane ginnasta riminese scomparsa prematuramente, la società cuneese si è distinta per qualità tecnica, solidità mentale e spirito di squadra.

Alla quinta edizione di una manifestazione ormai consolidata nel panorama della ginnastica italiana, capace di riunire società provenienti da tutta la penisola e anche dall’estero, Cuneoginnastica ha preso parte con una squadra di sei atlete, impegnate in diverse categorie ma unite da entusiasmo, determinazione ed esperienza.

Tra le allieve ha debuttato Arianna Olivero, classe 2014 e atleta più giovane del gruppo, insieme a Sophia Delfino, nata nel 2013 e alla sua seconda partecipazione al Memorial. Nella categoria junior è scesa in pedana Jennifer Pancera, mentre tra le senior hanno gareggiato Asia Delfino, Sara Hadouz e Vera Giraudo, veterana della spedizione cuneese.

Le ginnaste cuneesi hanno offerto prove di ottimo livello in una competizione che va oltre il semplice risultato. Il Memorial Antonacci, infatti, conserva un forte valore umano e simbolico: ogni esercizio diventa anche un gesto di vicinanza alla famiglia di Elisa e un modo per trasformare lo sport in memoria condivisa.

Tra i risultati più significativi del fine settimana spicca la prova collettiva alla trave: tutte e sei le atlete hanno portato a termine l’esercizio senza errori né cadute. Un traguardo storico per la società, mai raggiunto nelle ultime stagioni, che certifica la crescita del gruppo sia dal punto di vista tecnico sia su quello mentale.

Ottimi riscontri sono arrivati anche nella competizione agli attrezzi, con diverse qualificazioni alle finali di specialità disputate nella giornata conclusiva della manifestazione.

Nella finale senior al volteggio, Vera Giraudo e Sara Hadouz hanno chiuso rispettivamente al quarto e al quinto posto, offrendo prove precise e convincenti. Da segnalare, per Vera, anche il debutto in gara del secondo salto, lo Yurchenko.

Alla trave, Asia Delfino tra le senior e Jennifer Pancera nella categoria junior hanno confermato il proprio valore con esercizi solidi e ben eseguiti, fermandosi a ridosso del podio.

La grande protagonista del weekend è stata però Sophia Delfino, capace di qualificarsi a tre finali di specialità – volteggio, trave e corpo libero – e soprattutto di conquistare l’oro al volteggio nella categoria allieve. Un successo che vale doppio, perché regala a Cuneoginnastica la prima medaglia d’oro della sua storia alla Summer Cup.

Le finali hanno chiuso tre intense giornate di sport in una Rimini capace di richiamare società da tutta Italia e anche delegazioni straniere, tra cui una rappresentativa belga. Ma oltre ai risultati resta soprattutto il valore umano della trasferta: un’occasione di crescita tecnica, confronto e condivisione, che ha lasciato alle atlete un bagaglio prezioso di esperienza e ricordi.



