Fondazione Crc entra ne La Stampa, Boselli porta il caso in Consiglio comunale: "Gola venga a riferire"

L’ingresso della Fondazione Crc nella nuova compagine proprietaria de La Stampa approda in Consiglio comunale a Cuneo. All’indomani della notizia che vede anche due esponenti del territorio cuneese tra i consiglieri di amministrazione della società editrice La Stampa Sae, l’opposizione passa all’attacco chiedendo maggiore trasparenza sull’operazione.

Il capogruppo degli Indipendenti, Giancarlo Boselli, ha infatti depositato un’interpellanza rivolta alla sindaca Patrizia Manassero per chiedere chiarimenti sul ruolo della Fondazione Crc nell’acquisizione di una quota della storica testata torinese e sulle modalità con cui l’operazione è stata comunicata alle istituzioni cittadine.

“Abbiamo appreso solo dai media nazionali e locali dell’importante operazione che ha visto l’ingresso di Fondazione Crc nella proprietà de La Stampa”, scrive Boselli nel documento protocollato oggi. Il consigliere si domanda per quale motivo il Consiglio comunale o la commissione competente non siano stati informati preventivamente, oppure se la stessa amministrazione comunale non fosse stata a sua volta messa al corrente dagli organi della Fondazione.

[Il presidente della Fondazione Crc Mauro Gola]

Nell’interpellanza viene inoltre chiesto che la sindaca relazioni in aula sull’operazione e che inviti al più presto il presidente della Fondazione Crc, Mauro Gola, a partecipare a una commissione consiliare per fornire tutti i dettagli dell’iniziativa. Una richiesta che Boselli motiva ricordando come il patrimonio della Fondazione abbia origine storicamente dal risparmio delle comunità locali e come l’ente, pur nella sua autonomia, gestisca risorse di interesse pubblico.

La questione nasce dalla notizia dell’ingresso della Fondazione Crc e dell’Unione Industriale nella cordata che ha rilevato dal Gruppo Gedi la proprietà de La Stampa. Venerdì 5 giugno si è riunita per la prima volta l’assemblea dei soci di La Stampa Sae, che ha nominato un consiglio di amministrazione composto da undici membri.

Tra questi figurano due nomi legati al territorio cuneese: Giuliana Cirio, direttrice generale di Confindustria Cuneo, e Federico Borgna, già sindaco di Cuneo, già presidente della Provincia e attualmente componente del consiglio di amministrazione della Fondazione Crc.