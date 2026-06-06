Valdieri cura spazi pubblici e verde: sistemato anche il campo da beach volley

A Valdieri il campo da beach volley è stato ripristinato ed è nuovamente pronto ad accogliere i ragazzi e le ragazze che, nelle prossime settimane, vorranno utilizzarlo per giocare, ritrovarsi e trascorrere momenti di svago all’aperto.

L’intervento è stato realizzato direttamente dagli amministratori comunali che, vista la presenza di un solo operaio attualmente in servizio, hanno scelto di dedicare il loro tempo libero alla sistemazione dell’area.

L’attività rientra in un più ampio lavoro di cura del paese che, in questi giorni, ha riguardato anche il decoro urbano, la manutenzione del verde e la sistemazione di alcune aree lungo le strade comunali. Piccoli interventi quotidiani che contribuiscono a mantenere Valdieri ordinata, vivibile e più piacevole per residenti e visitatori.

"Abbiamo deciso di intervenire direttamente perché crediamo che amministrare significhi anche mettersi a disposizione in modo pratico, soprattutto quando ci sono necessità immediate e poche risorse operative – dichiara Guido Giordana, sindaco di Valdieri –"... il campo da beach volley è uno spazio semplice, ma importante per i giovani. Vogliamo che possano trovare luoghi curati, accoglienti e sicuri dove stare insieme e divertirsi nel nostro paese".

Il Comune di Valdieri può inoltre contare sull’albo dei volontari civici, uno strumento che permette ai cittadini di offrire parte del proprio tempo libero per contribuire alla cura e allo sviluppo del territorio. I volontari iscritti sono coperti da assicurazione e possono essere coinvolti in diverse attività di supporto alla comunità.

"A Valdieri ci sono tante persone che hanno voglia di dare una mano – aggiunge il sindaco Giordana – "Il volontariato civico è una risorsa preziosa perché rafforza il senso di comunità e permette a ciascuno, secondo le proprie possibilità, di contribuire al bene del paese".

Chi fosse interessato ad aderire all’albo dei volontari civici può contattare la Polizia Locale o rivolgersi direttamente agli uffici del Comune di Valdieri per ricevere tutte le informazioni necessarie.