Giuliana Cirio e Federico Borgna nel consiglio di amministrazione di La Stampa Sae

Giuliana Cirio, direttrice generale di Confindustria Cuneo. E' anche presidente di Fondazione Industriali Ets e siede nei Cda di Egea Holding Spa, Fondazione Cesare Pavese e ora di La Stampa Sae. Federico Borgna è stato sindaco di Cuneo – per due mandati – e presidente della Provincia. E' consigliere di amministrazione di Fondazione Crc

Ci sono anche i cuneesi Giuliana Cirio, direttrice generale di Confindustria Cuneo, e Federico Borgna, ex sindaco di Cuneo, ex presidente della Provincia, oggi nel Cda di Fondazione Crc, tra i consiglieri di amministrazione di La Stampa Sae, la società che ha rilevato dal Gruppo Gedi la proprietà dello storico quotidiano torinese.

L’assemblea ordinaria dei soci di La Stampa Sae si è riunita per la prima volta venerdì 5 giugno. Nel corso della seduta, ha provveduto alla nomina di un consiglio di amministrazione composto da undici membri. Oltre ai due esponenti cuneesi, in rappresentanza dell’unione industriale e della fondazione bancaria, tra i soggetti che hanno partecipato alla cordata che ha rilevato la testata, figurano Paolo Ceretti come presidente, Massimo Briolini come amministratore delegato, Pasquale Marchese, Maurizio Milan, Luigi Carraro, Riccardo Toto, Giuliano Tatasciore, Carlo Pavesio e Andrea Gavosto.

Nominato anche il collegio sindacale composto da Andrea dalla Chiara in qualità di presidente e da Massimiliano Pizzi e Giovanni Nicola Paba in qualità di sindaci effettivi.

"Le nomine – si legge in una nota – segnano l'avvio di una nuova fase per il quotidiano, nel segno della continuità rispetto ai valori e alla tradizione de La Stampa, con l'obiettivo di rafforzarne ulteriormente il ruolo all’interno del panorama informativo italiano, si legge nel comunicato di Sae".

Il Gruppo Sae ha intanto annunciato la nomina di Antonio Di Rosa come nuovo direttore al posto dell’uscente Andrea Malaguti. Di Rosa, che è già direttore editoriale del Gruppo Sae, in passato è stato direttore de "Il Secolo XIX", de "La Gazzetta dello Sport", dell’agenzia di stampa "La Presse" e de "La Nuova Sardegna". In precedenza ha svolto anche il ruolo di vice direttore del "Corriere della Sera".

L'incarico decorrerà dal 1° luglio 2026. Di Rosa, a sua volta, indicherà Luciano Tancredi quale vicedirettore vicario e Alessandro De Angelis quale vice direttore. "Saranno, inoltre, confermati alcuni dei vice direttori al momento in carica", si dice ancora nel comunicato diffuso dal gruppo dell’editore Alberto Leonardis, presidente e amministratore delegato del Gruppo Sae.