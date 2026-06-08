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Sport | 08 giugno 2026, 12:32

BASKET / L'Allianz Derthona vince il titolo italiano U19 di Eccellenza, il cuneese Di Meo Mvp della finale

Per Edoardo Di Meo 22 punti con 4/9 da tre

(foto - instagram mr.hoop_)

(foto - instagram mr.hoop_)

Grande soddisfazione per il cuneese Edoardo Di Meo che, con la sua Derthona Basket, ha conquistato il titolo italiano U19 di Eccellenza.

Un vero e proprio trionfo del team tortonese, prima società piemontese ad aggiudicarsi il trofeo di categoria.

Di Meo è anche stato il top scorer nella finale contro Ferrara, vinta 93-69. Per lui 22 punti con 4/9 da tre ed una prestazione da MVP dell'incontro .

Per Derthona era la seconda finale scudetto.

Mvp del torneo e capocannoniere di Andrija Josovic con 23 punti di media.

redazione

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