BASKET / L'Allianz Derthona vince il titolo italiano U19 di Eccellenza, il cuneese Di Meo Mvp della finale

Grande soddisfazione per il cuneese Edoardo Di Meo che, con la sua Derthona Basket, ha conquistato il titolo italiano U19 di Eccellenza.
Un vero e proprio trionfo del team tortonese, prima società piemontese ad aggiudicarsi il trofeo di categoria.
Di Meo è anche stato il top scorer nella finale contro Ferrara, vinta 93-69. Per lui 22 punti con 4/9 da tre ed una prestazione da MVP dell'incontro .
Per Derthona era la seconda finale scudetto.
Mvp del torneo e capocannoniere di Andrija Josovic con 23 punti di media.