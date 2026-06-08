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Sport | 08 giugno 2026, 17:50

BOCCE / Auxilium Saluzzo, Francesco Costa in nazionale under 23

A Barge amichevole internazionale tra Italia e Francia

BOCCE / Auxilium Saluzzo, Francesco Costa in nazionale under 23

Nella specialità volo, in occasione dell’amichevole internazionale tra Italia e Francia under 18 e 23 che si è tenuta a Barge domenica 7 e lunedì 8 giugno, è sceso in campo per gli under 23 il giovane atleta dell’Auxilium Bertolotto Porte Saluzzo Francesco Costa

Risultato finale di 1-1, con successo azzurro per gli under 18, e vittoria transalpina tra gli under 23. 

Nella terza selezione ai campionati italiani, nella prova individuale, che si è tenuta a la Boccia di Carcare, sfiorata la qualificazione da Martino Artioli, eliminato negli ottavi di finale. 

Per la specialità petanque, l’Auxilium Saluzzo non supera la prima fase di spareggio provinciale, perdendo contro la Bovesana 3; nella competizione femminile nazionale che si è tenuta domenica 7 giugno alla Bocciofila Centallese, eliminata nei quarti di finale la coppia formata da Stefania Vadelli e Graziella Bellino.

cs

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