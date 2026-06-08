A Vicoforte i campionati italiani maschili di ciclismo su strada

Il legame di Vicoforte con il ciclismo è ormai tradizione e da oltre trent’anni si avvicendano transiti, partenze ed arrivi di varie manifestazioni e gare ciclistiche, anche di livello nazionale. Quest’anno, dopo aver ospitato in passato arrivo e partenze del Giro d’Italia, l’area circostante la Basilica del Santuario sarà protagonista di due gare nell’ambito dei campionati italiani maschili di ciclismo su strada: partenza della cronometro individuale Vicoforte – Barolo e transito della corsa in linea Asti – Cuneo.

Nel sopralluogo effettuato la settimana scorsa dagli organizzatori, l’Extragiro Race per conto della Federazione Ciclistica Italiana, sono stati definiti i particolari del percorso e quelli strettamente organizzativi che consentiranno di vedere al centro della corsa la Basilica del Santuario della Natività di Maria SS.

Giovedì 25 giugno, nel primo pomeriggio, i ciclisti partiranno, uno alla volta, dalla strada che si snoda davanti alla Basilica per la cronometro individuale e dovranno percorrere 40 chilometri, attraversando diversi paesi, per giungere al traguardo di Barolo; una corsa affascinante per la sua caratteristica di gara individuale contro il tempo che vedrà partecipare i più quotati ciclisti italiani.

Sabato 27 giugno , sempre nel primo pomeriggio, transiteranno davanti alla Basilica i ciclisti partiti da Asti per la corsa in linea che percorreranno circa 240 chilometri per raggiungere il traguardo di Cuneo e che a Vicoforte si troveranno a metà strada della lunga percorrenza.

"Il grande ciclismo a Vicoforte ha vissuto importanti e bellissime esperienze ed ora siamo nuovamente contenti di poter essere protagonisti in un evento così importante come i campionati italiani - spiega il sindaco, Gian Pietro Gasco -. Per noi, piccolo Comune, sarà un impegno non indifferente, ma ne siamo lieti anche per la visibilità che i grandi appuntamenti sportivi, in particolare quelli del ciclismo che contano tanto appassionati, possono dare al Santuario ed a tutto il Monregalese tramite la televisione ed i giornali.

Daremo il supporto richiesto e possibile con l’auspicio che anche queste occasioni siamo motore per promuovere il nostro territorio per cui ringraziamo la Regione Piemonte per aver suggerito e supportato la scelta della nostra zona e questi percorsi".