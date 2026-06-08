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Sport | 08 giugno 2026, 10:14

CICLISMO / Erica Magnaldi tira le somme al termine del Giro Women: “La vittoria di Longo Borghini ripaga il grande lavoro” [VIDEO]

La cuneese pensa al futuro: “Probabilmente farò il Tour e poi tornerò sulla bici gravel”

Erica Magnaldi

Erica Magnaldi

Si è conclusa ieri, domenica 7 giugno, la 37ª edizione del Giro Women. A fare da cornice al gran finale è stata la città di Saluzzo che ha incoronato l’olandese Demi Vollering.

A vincere la nona frazione è invece stata la campionessa italiana Elisa Longo Borghini che ha trionfato allo sprint in Via Circonvallazione.

Tra le più contente per la vittoria della verbanese c’è la sua compagna di squadra Erica Magnaldi. La 33enne di Cuneo ha terminato la Corsa Rosa al 28° posto, mettendosi spesso a servizio delle capitane.

Queste le dichiarazioni di Erica Magnaldi al termine della nona ed ultima tappa (GUARDA IL VIDEO)

Samuele Bernardi

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