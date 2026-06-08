CICLISMO / Nicole Bracco in evidenza a Montichiari, la saviglianese si conferma come migliore italiana classe 2011

Domenica 7 giugno, Montichiari ha ospitato il 64° Trofeo Fiorenzo Magni Schivardi Rigoni, anche valido come 14ª tappa del Giro D'Italia Interregionale del Trofeo Rosa per donne allieve (under 16). Sicuramente il più faticoso appuntamento di stagione lungo un duro percorso tra le colline del Franciacorta.

70,650 i chilometri di gara con circa 800 m di dislivello con il passaggio per ben 9 volte sul Colle San Pancrazio, la salita al Castello di Montichiari e 1,5 chilometri di strade bianche da attraversare nei dintorni dell'iconico Velodromo Fassa Bortolo, sede degli allenamenti della Nazionale Italiana di Ciclismo su Pista. Una gara corsa a più di 30 gradi di temperatura, in un caldo pomeriggio che anticipa l'estate.

L'ordine d'arrivo parla da solo, 124 partenti delle quali solamente 27 le arrivate.

La saviglianese Nicole Bracco (SC Cesano Maderno), campionessa italiana 2025, ancora quattordicenne, si conferma come migliore italiana classe 2011 del ciclismo femminile rendendosi protagonista sulle strade bresciane tra le atlete Under 16 e regalando uno spettacolo di grande sport.

Dopo un allungo inferto dalla Campionessa Regionale Toscana Olivia Giovannetti (Team Fabiana Luperini) nei primi chilometri di gara sul primo passaggio del Colle San Pancrazio, la competizione prende forma dal terzo delle nove tornate in tabella. Alla seconda tornata è infatti la coppia Nicole Bracco (SC Cesano Maderno) e Aurora Bolletta (Foligno Cycling Team) a dar inizio ad una fuga dalla lunga gittata. Dopo pochi chilometri l'atleta umbra desiste al ritmo imposto dalla saviglianese che rimane sola al comando per quasi tre giri di gara conducendo in solitaria due passaggi sul colle San Pancrazio e raggiungendo un vantaggio che sfiora i 40 secondi. I team avversari spendono molte energie nel riagganciare l'atleta piemontese che viene riassorbita dal gruppo a circa metà gara, poco prima di affrontare il primo settore sulle strade bianche. Ed è proprio in seguito al ricongiungimento che scatta l'azione della sedicenne cronowoman Teodora Castelli (Vangi Ladies Cycling Team), la quale conclude le ultime quattro tornate in fuga solitaria aggiudicandosi la gara con un vantaggio che supera i 2 minuti.

Ma è nel gruppo delle inseguitrici a verificarsi una vera e propria selezione da fatica, ogni tornata il passaggio sul colle e sulle strade bianche causa il distacco e il ritiro di numerose atlete. Nicole Bracco, nonostante le grandi energie spese nella prima metà di gara, si presenta all'ultimo chilometro in una posizione perfetta per poter sprintare. L'uscita in testa dall'ultima curva a meno 250 metri dall'arrivo permette a Nicole di imporre una volata imperiosa lasciando alle sue spalle le ruote delle atlete più veloci. Vincendo lo sprint di gruppo con una bicicletta di vantaggio, Nicole Bracco chiude la competizione al secondo posto assoluto ponendo la sua ruota davanti a quella di Emma Cocca (Sport Club Flandres Love) che si arresta al terzo gradino del podio. Nicole oltre ad essere l'unica atleta classe 2011 ad entrare nelle prime 8 atlete di giornata, rafforza ulteriormente la sua seconda posizione nella classifica generale del Trofeo Rosa per Donne Allieve continuando a sognare la maglia rosa mantenuta dalla bresciana Nina Marinini (Biesse Carrera Premac).

Degna di nota l'arrivo di Nicole Canu (SC Cesano Maderno), compagna di team di Nicole Bracco nel gruppo di testa delle 27 atlete concludenti la gara allieve. In grande evidenza la vittoria di Aurora Cerame (SC Cesano Maderno) in "fuga a due" con Mya Dazzani (HG Team) e il quarto posto di Michelle spinoni (SC Cesano Maderno) tra le atlete della categoria Esordienti Donne del secondo anno. Infine, l’ottima decima piazza conquistata dalla cuneese Martina Zavattero (SC Cesano Maderno) tra le Esordienti Donne del primo anno.