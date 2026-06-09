CICLISMO / Vigor Cycling Team: Marino sfiora il successo nella Coppa Piemonte MTB

Positiva prestazione degli atleti delle Vigor Cycling Team ai campionati regionali Piemontesi della categoria esordienti del secondo anno, disputati a Monticello d'Alba.

Sotto la guida del direttore sportivo Michele Ancona, Davide Avidano ha sfiorato il podio. Protagonista per tutta la gara con ripetuti allunghi, l'intraprendente astigiano ha chiuso alla fine in quarta posizione. Bene anche Jacopo Altare. Pur acciaccato in seguito ad una caduta occorsa qualche giorno prima sul velodromo Pietro Francone di San Francesco al Campo, il brillante atleta cuneese ha dato vita ad una fuga solitaria ad inizio gara collezionando fino a 35" di vantaggio e aggiudicandosi il primo GMP di giornata. Quindi raggiunto dal gruppo a metà corsa, si è classificato al secondo posto del GPM successivo, che gli è valso la medesima posizione della speciale classifica per scalatori. Poi a causa delle sue precarie condizioni fisiche ha concluso anzitempo la generosa prova.

Seguiti dal direttore sportivo Salvo Cirlincione, cinque allievi hanno invece partecipato ad una delle storiche manifestazioni della categoria, la 75a Novara-Orta. Nella fase d'avvio si è messo in luce Jacopo Marino, in avanscoperta per alcuni chilometri. Quindi, una volta ripreso, ci ha pensato Tomas Lantermino dapprima in compagnia di due avversari e poi da solo, a portarsi al comando. Sull'ascesa di Paruzzaro si concludeva però la sua azione. Così, a dieci chilometri dall'arrivo prendevano il largo una ventina di battistrada, che si giocavano la vittoria in uno sprint dove non trovava spazio, con un po' di rammarico, nessun atleta della Vigor Cycling. Oltre alla coppia suddetta, da segnalare che alla corsa hanno preso parte anche Tommaso Bozzoli, Federico Groppo e Leonardo Ferrari.

Infine, nel settore del mountain bike, ottima la prestazione di un altro terzetto di allievi, composto da Fabio Marino, secondo sotto lo striscione d'arrivo, Denis Solavaggione quarto e Gioele Barra undicesimo. I tre hanno disputato la quinta prova del circuito di Coppa Piemonte a Chialamberto in Val di Lanzo, pilotati dal tecnico Fabrizio Solavaggione.