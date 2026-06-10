Pianfei, poesia e cultura protagoniste con il Premio Inter Alpes e il Gianni Romano

Si è tenuta martedì 9 giugno, presso l’Hotel La Ruota di Pianfei, la cerimonia di premiazione del Premio Poetico Inter Alpes, giunto alla 20ª edizione, e del Premio Gianni Romano, alla sua 6ª edizione. L’iniziativa ha visto la partecipazione dei Rotary Club di Alba, Barcelonnette, Bra, Canale Roero, Cuneo 1925, Mondovì e Saluzzo, confermando il valore di una collaborazione consolidata nel segno della cultura.

Alla cerimonia ha preso parte anche Cristina Clerico, assessore alla Cultura del Comune di Cuneo, a testimonianza dell’attenzione delle istituzioni verso le iniziative letterarie del territorio. Nel corso del tardo pomeriggio si è svolta la consegna ufficiale dei riconoscimenti, momento centrale dell’evento dedicato alla valorizzazione della poesia contemporanea.

La professoressa Manuela Vico, organizzatrice dei due premi e componente della Commissione Azione Internazionale del Distretto 2032, ha sottolineato l’importanza della continuità progettuale e della sinergia tra i Club coinvolti, evidenziando come la cultura rappresenti uno strumento fondamentale di dialogo e condivisione.

Ai vincitori sono stati donati i volumi di poesie “Le tue ciglia chiuse” e “Zucchero e Cannella”, offerti dal socio avvocato Gianmaria Dalmasso. A impreziosire ulteriormente il Premio Gianni Romano è stato il riconoscimento speciale messo a disposizione da Anna Farcito: un multiplo in oro realizzato dall’artista Piero Giannuzzi.

La serata è proseguita con l’Interclub organizzato insieme al Rotary Club Mondovì, dedicato al tema “Novelle a Tavola”. Dopo i saluti del prefetto Michele Mestriner e l’intervento del presidente Daniel Gallina, è stato introdotto il progetto culturale grazie al contributo del socio Alberto Peluttiero. Gallina ha voluto esprimere un ringraziamento particolare proprio a Peluttiero, sottolineandone l’impegno e la disponibilità all’interno del Club.

All’incontro ha partecipato anche il vicesindaco di Cuneo, Luca Serale, che ha portato il saluto dell’amministrazione comunale e illustrato il progetto di scambio culturale con Santa Fe, in Argentina, rafforzando il legame con il Rotary locale.

Nel corso della serata il presidente Gallina ha inoltre conferito il riconoscimento Paul Harris alla dottoressa Ilaria Peluttiero, medico specialista in chirurgia vascolare, per il suo impegno nel volontariato nell’ambito del progetto di medicina digitale coordinato dal past president Luigi Fontana.

La parte culturale è stata quindi affidata al professor Piero Leonardi, protagonista del progetto “Novelle a Tavola – Racconti e prose dal Decameron di Giovanni Boccaccio”. La serata si è sviluppata come un convivio in tre atti: un primo momento dedicato all’inquadramento storico e culturale del Trecento, una cena ispirata alla tradizione fiorentina medievale e, infine, uno spettacolo con letture e interpretazioni di novelle del Decameron, che hanno trasformato la sala in uno spazio narrativo condiviso.

Un’iniziativa che ha saputo unire poesia, letteratura e convivialità, confermando il ruolo dei Rotary Club come promotori attivi di cultura sul territorio.