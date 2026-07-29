L'arte contemporanea europea si dà appuntamento in provincia di Cuneo: a Dogliani e Bene Vagienna arriva "Supercondominio8"

Dogliani e Bene Vagienna ospiteranno sabato 5 e domenica 6 settembre 2026 l'ottava edizione di "Supercondominio", l'assemblea degli spazi indipendenti europei di produzione e promozione dell'arte contemporanea. Intitolata "Il Bene Comune", la rassegna si terrà nell'ambito del public program della terza edizione di "Radis", il progetto d'arte nello spazio pubblico ideato e sostenuto da Fondazione Arte Crt in collaborazione con Fondazione Crc, con la cura di Marta Papini.

Nata nel 2018 al Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea da un'idea di Carolyn Christov-Bakargiev, Caterina Molteni e Laura Lecce, la manifestazione è curata dall'art project Treti Galaxie, fondato da Matteo Mottin e Ramona Ponzini. Per la prima volta l'evento si svilupperà in due sedi vicine per sottolinearne la vocazione territoriale e collaborativa.

"Questa edizione di Supercondominio vuole assumere le caratteristiche simboliche e formali del numero che la contraddistingue, l'otto: due cerchi connessi a formare un circuito ininterrotto, curva continua di dolce movimento, scambio, trasformazione – spiegano i curatori di Treti Galaxie –. Supercondominio8, itinerante nel suo itinerare insieme a Radis, si svolgerà per la prima volta in due luoghi: sulle colline dell'Alta Langa di Dogliani e nell'Alta Piana Cuneese di Bene Vagienna. Dopo aver trattato il tema delle residenze nella sesta edizione e quello dell'educazione e della pedagogia radicale nella settima, Supercondominio8 vuole interrogarsi sul fare mostre come atto collaborativo. Il Bene Comune è un'espressione che contiene desiderio e metodo: è quella parte del fare arte che ha anche una funzione pubblica, quel nucleo che vive nella condivisione e che non può essere venduto né comprato".

Durante il fine settimana si confronteranno dieci realtà italiane ed europee: Galerie FaVu da Brno, Gelateria Sogni di Ghiaccio da Bologna, Goswell Road da Parigi, Karussell da Fermo, Kinderhook & Caracas da Berlino, Komplot da Bruxelles, Mucho Mas! da Torino, Panorama da Venezia, Sonnenstube da Lugano e studioconcreto da Lecce.

Il programma prenderà il via sabato 5 settembre a Dogliani, dove dalle ore 9.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.30 il teatro della Chiesa Sacra Famiglia accoglierà le presentazioni degli spazi ospiti. Alle ore 22.00, in piazza Don Pietro Delpodio, si terrà la camminata performativa notturna "Paper (Script)" condotta dall'artista Roberto Casti. Domenica 6 settembre 2026 le attività si sposteranno a Bene Vagienna: dalle ore 9.00, alla trattoria Fieramosca, si svolgerà il laboratorio di disegno aperto al pubblico "La Scuola di Santa Rosa" guidato dagli artisti Luigi Presicce e Francesco Lauretta, seguito alle ore 11.15 dalla tavola rotonda conclusiva a palazzo Rorà.

Tutti gli appuntamenti, gratuiti e in lingua inglese, rientrano tra le iniziative di avvicinamento all'inaugurazione dell'opera d'arte pubblica realizzata da Iván Argote, in programma per domenica 11 ottobre 2026 a Bene Vagienna.