Moretta entra nel Distretto del Cibo della Razza Piemontese

Anche il Comune di Moretta entra a far parte del percorso che porterà alla costituzione del Distretto del Cibo “Carne Bovina di Razza Piemontese”, il progetto promosso dal Comune di Carmagnola in qualità di ente capofila per valorizzare una delle filiere agroalimentari più rappresentative del Piemonte.

L’iniziativa, che vede già l’adesione di numerosi Comuni del territorio, nasce nell'ambito degli strumenti istituiti dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste per mettere in rete amministrazioni, aziende agricole, allevatori e associazioni, con l'obiettivo di rafforzare la competitività delle imprese, promuovere le produzioni di qualità e favorire l'accesso a nuove opportunità di finanziamento.

Il Comune di Moretta ha aderito con convinzione al progetto e, nelle scorse settimane, il sindaco Gianni Gatti e gli assessori Livio Porello e Giuseppe Serafino hanno preso parte agli incontri preparatori che porteranno alla sottoscrizione ufficiale dell’accordo costitutivo del Distretto, prevista nei prossimi giorni a Carmagnola.

«Per Moretta l'allevamento bovino e l’agricoltura rappresentano un settore strategico, non solo dal punto di vista economico, ma anche sotto il profilo dell'identità del nostro territorio – sottolinea il sindaco Gianni Gatti –. Entrare a far parte del Distretto significa condividere una visione comune con tanti altri Comuni piemontesi, fare rete e creare le condizioni per cogliere nuove opportunità di sviluppo. Solo attraverso la collaborazione tra istituzioni e imprese possiamo valorizzare davvero una filiera che è simbolo della nostra tradizione e della qualità delle nostre produzioni».

Sulla stessa linea l'assessore all’Agricoltura Giuseppe Serafino, che evidenzia il valore dell'iniziativa per il comparto zootecnico locale: «Il Distretto del Cibo rappresenta uno strumento concreto per sostenere le nostre aziende agricole e i nostri allevatori. Significa poter sviluppare progetti condivisi, favorire gli investimenti, incentivare l'innovazione e creare nuove prospettive anche per i giovani che vogliono continuare a lavorare in agricoltura. La razza piemontese è un’eccellenza riconosciuta e crediamo che meriti una promozione sempre più forte, costruita attraverso un percorso di collaborazione tra territori. Il Comune di Moretta da anni lavora alla promozione delle sue eccellenze, come testimonia anche la creazione del marchio De.Co. Per la valorizzazione e la savlaguardia dei prodotti locali come la menta e il cappone».

L’adesione al Distretto conferma l’impegno dell'Amministrazione comunale nel sostenere il comparto agricolo e zootecnico, valorizzando una filiera che rappresenta uno dei principali punti di forza dell’economia locale e contribuendo alla costruzione di un modello di sviluppo fondato sulla qualità, sulla sostenibilità e sulla cooperazione tra i territori.



