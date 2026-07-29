Cuneo torna a Santa Fe: in autunno nuova missione in Argentina per rilanciare il gemellaggio nato nel 1991

A distanza di ventidue anni dalla storica missione del novembre 2004, una delegazione del Comune di Cuneo tornerà a Santa Fe de la Vera Cruz, in Argentina, città gemellata con il capoluogo della Granda dal 1991.

Il viaggio istituzionale, in programma dal 2 all'11 novembre 2026, punta a rilanciare un rapporto costruito in oltre trent'anni di scambi, nato per valorizzare i profondi legami storici, culturali e migratori che uniscono il Piemonte e l'Argentina.

L'ultima visita ufficiale risale al novembre 2004, quando una rappresentanza guidata dall'allora sindaco Alberto Valmaggia raggiunse Santa Fe con l'obiettivo di dare nuova concretezza al gemellaggio siglato tredici anni prima. Della delegazione facevano parte anche il vicesindaco Mauro Mantelli, amministratori comunali e i rappresentanti dell'associazione Piemontesi nel Mondo, Ugo Bertello e Tino Pairotto, allora vicepresidenti dell'organizzazione.

Ad accogliere gli amministratori cuneesi fu María Esther Valli, storica presidente del Centro Piemontese di Santa Fe, figura di riferimento della comunità piemontese in Argentina. Quella visita non ebbe soltanto un valore simbolico, ma rappresentò il tentativo di trasformare il gemellaggio in uno strumento concreto di collaborazione attraverso scambi culturali, sociali ed economici, seguendo la visione di Michele Colombino, fondatore dei Piemontesi nel Mondo, da sempre convinto dell'importanza di mantenere vivo il legame tra il Piemonte e le comunità emigrate.

Negli anni successivi il rapporto tra le due città non si è mai interrotto. Cuneo ha infatti ospitato più volte delegazioni istituzionali provenienti da Santa Fe, tra cui amministratori locali, rappresentanti della Provincia argentina e delle camere di commercio, in incontri dedicati allo sviluppo della cooperazione istituzionale, culturale ed economica.

Tra i momenti più significativi anche la visita della stessa María Esther Valli in municipio per programmare nuove iniziative legate al gemellaggio e, più recentemente, nel 2025, l'accoglienza dell'ambasciatore argentino in Italia Marcelo Martín Giusto, ricevuto nel Salone d'Onore del Comune in un incontro che ha ribadito l'importanza dei rapporti tra Cuneo e l'Argentina, richiamando proprio il legame con Santa Fe.

Ora il Comune si prepara a una nuova missione. La delegazione sarà composta dal vicesindaco Luca Serale, dalle consigliere comunali Flavia Barbano e Claudia Carli e dai funzionari Matteo Odasso e Fabio Guglielmi.

Oltre agli incontri istituzionali, il programma prevede un'attività di ricerca storica sull'emigrazione cuneese in Argentina, materiale che servirà alla realizzazione di una futura mostra dedicata alla storia dei tanti cuneesi partiti verso il Paese sudamericano.





