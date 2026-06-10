Si arricchisce delle opere dell’ottava edizione il museo diffuso di Creativamente Roero

Creativamente Roero - Residenze d’Artista tra Borghi e Castelli
Nato nel 2018 - da un’idea di Patrizia Rossello, Monica Chiabrando e Aldo Buzio - il progetto si configura come una rete di residenze per artisti italiani e internazionali, pensata per integrare offerta culturale e valorizzazione territoriale attraverso pratiche partecipative. Le residenze coinvolgono gli artisti in un percorso di studio, analisi e creazione articolato tra incontri, sopralluoghi e momenti di restituzione pubblica. Il lavoro si fonda su processi di relazione diretta con i luoghi e le comunità, e, grazie alla produzione di opere e installazioni site specific, ricerca artistica e contesto diventano elementi inseparabili.
Ogni anno nuove opere entrano a far parte del sistema espositivo permanente, aperto e condiviso, dove i linguaggi del contemporaneo dialogano armonicamente con le tradizioni locali, mettendo in risalto quegli elementi che rendono ciascun borgo unico e speciale. Ad oggi, nel susseguirsi delle edizioni, sono 28 gli artisti coinvolti e oltre 30 le installazioni che, diventate patrimonio delle comunità tramite un atto formale, danno vita a un museo diffuso a cielo aperto tra Roero e Monferrato.
La rete
L’Associazione Creativamente Roero è l’ente capofila di progetto, la cui rete, attualmente, è composta da 25 Comuni e da un ricco sistema territoriale e nazionale di associazioni e partner.
Creativamente Roero - Residenze d’Artista tra Borghi e Castelli è sostenuto da: Regione Piemonte, Fondazione CRC, Fondazione CRT, Fondazione CR Asti, Camera di Commercio di Cuneo e, per la sezione “Creativamente Roero Lab”, Banca d’Alba.
Numerosi sono, inoltre, gli sponsor privati che offrono, secondo varie modalità, il loro supporto. Fra questi Frem Group, main sponsor del progetto dell’artista Francesco Meloni.
L’Associazione Creativamente Roero fa parte della rete “Orma. Tracce d’artista in Langhe Monferrato Roero”, progetto dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero che consolida l’impegno nella valorizzazione del territorio attraverso la cultura contemporanea. Inoltre, l’associazione, nell’ambito di “Alba Capitale dell’Arte Contemporanea 2027” rientra, per sintonia di obiettivi, nella sezione “Capitali Sorelle” contribuendo a promuovere la ricca proposta artistica di queste zone.
Patrocini
La manifestazione ha ottenuto il patrocinio di: MIC - Ministero della Cultura; MiTur – Ministero del Turismo italiano; MASAF – Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; Provincia di Asti; Provincia di Cuneo; FAI Piemonte e Valle d’Aosta; Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli Langhe-Roero e Monferrato, ente gestore del sito UNESCO; Associazione Valorizzazione Roero; Ordine dei Cavalieri di San Michele del Roero.