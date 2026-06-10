“Pagno Outdoor Fest”, una giornata tra sport, natura e divertimento in valle Bronda

Pagno ospita il “Pagno Outdoor Fest”, la manifestazione dedicata agli amanti della natura, dello sport all'aria aperta e della scoperta del territorio, organizzata dalla nuova associazione ciclistica di Pagno “La Contea”.

L'appuntamento è per domenica 14 giugno e promette una giornata ricca di attività per tutte le età lungo i sentieri della Valle Bronda.

L'evento prende il via alle 9 da piazza Mercato a Pagno.

La quota di iscrizione è di 5 euro, mentre il pranzo, disponibile su prenotazione, avrà un costo di 10 euro. L'iniziativa è organizzata dalla Pro Loco di Pagno con la collaborazione di numerose associazioni del territorio.

I partecipanti potranno scegliere tra diversi itinerari pensati sia per gli appassionati delle due ruote sia per chi preferisce camminare immerso nella natura. Sono infatti previsti tre percorsi per le biciclette, con differenti livelli di difficoltà e lunghezza, e due percorsi dedicati all'escursionismo.

Non mancheranno attività collaterali per rendere la giornata coinvolgente per tutta la famiglia. In programma giochi per bambini, il servizio di lavaggio bici e una visita guidata all'Abbazia dei santi Pietro e Colombano e, in seguito, a una collezione privata di vespe, occasione per conoscere meglio il patrimonio storico e culturale del territorio.

Un'attenzione particolare è riservata ai primi partecipanti: i primi 100 biker e i primi 100 escursionisti iscritti riceveranno infatti un pacco gara dedicato. La manifestazione si concluderà con l'Aperibike, in programma dalle 17, momento conviviale per condividere l'esperienza vissuta sui sentieri della valle.

Le iscrizioni e le informazioni sono disponibili attraverso la Pro Loco di Pagno, contattabile al numero 327-5453445 tramite WhatsApp.