WeSpesa arriva negli ospedali di Mondovì e Savigliano: inaugurati due nuovi locker

Sono stati inaugurati oggi presso gli ospedali di Mondovì e Savigliano due nuovi locker del circuito WeSpesa grazie alla collaborazione tra AslCN1, ACLI, CRASL CN1 APS, con il supporto di Fondazione Wellfare Impact, all’interno del progetto WellGranda finanziato dalla Fondazione CRC. Dopo il posizionamento del primo locker presso la sede di Via Carlo Boggio a Cuneo nel novembre 2025, i due nuovi locker refrigerati permetteranno a dipendenti e cittadini di effettuare la spesa on line sul sito di WeSpesa e ritirarla direttamente presso i nuovi punti di consegna negli ospedali di Savigliano e Mondovì. Per i soci CraslCN1 inoltre è previsto uno sconto nell’utilizzo del servizio.

“I locker rientrano in un più ampio progetto volto a migliorare la conciliazione vita-lavoro – afferma il Direttore Generale AslCN1 Giuseppe Guerra – in grado di fornire un servizio accessibile e flessibile ai dipendenti durante i diversi turni lavorativi. Inoltre possono essere utilizzati dall’intera cittadinanza e promuovono uno stile di alimentazione sana attraverso l'acquisto di prodotti freschi e naturali a filiera corta da piccoli produttori locali. Come azienda crediamo che grazie alle sinergie con l’associazionismo locale si possa migliorare il benessere di chi lavora e accede alle nostre strutture”.

(L'inaugurazione di Savigliano)

La spesa viene effettuata attraverso la piattaforma di e-commerce WeSpesa che unisce l’innovazione digitale alla valorizzazione dei prodotti agroalimentari locali ecologicamente sostenibili dato che i trasportati delle merci vengono effettuati con autovetture a basso impatto ambientale. Una volta effettuata è possibile scegliere il punto di consegna tra quelli previsti e ritirala nel momento più confacente con i diversi impegni di vita e di lavoro.

Si tratta di un sistema che guarda al futuro, con attenzione al nostro territorio, al consumatore. Questo è un progetto che si colloca pienamente nell’ambito di Wellgranda e punta alla sostenibilità ambientale– afferma Ferruccio Dellarovere componente del Direttivo ACLI Cuneo che insieme al presidente zonale di Mondovì Piero Longo e di Savigliano Renato Origlia hanno presieduto alle inaugurazioni.

“Crediamo molto nell’identità aziendale della Cn1 – ha aggiunto Pinuccia Carena Presidente del CraslCN1– la nostra Associazione è nata per promuovere finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale a favore dei soci, dei loro familiari e della comunità e questi locker ne sono un esempio concreto”.

Attualmente sono oltre 20 le aziende locali che fanno già parte del circuito WeSpesa, offrendo ai cittadini una spesa che sostiene l’economia del territorio.