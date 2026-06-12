Certificazione forestale: Enrico Allasia (Confagricoltura) entra nel consiglio di amministrazione del Pefc

Il cuneese Enrico Allasia , già presidente della Federazione nazionale Risorse boschive di Confagricoltura, è stato designato nel consiglio di amministrazione del Pefc, l’organizzazione internazionale leader nella certificazione della gestione forestale sostenibile e delle filiere responsabili.

Un incarico che si inserisce nel solco della continuità per Confagricoltura, socia del Pefc da circa dieci anni, e che rafforza il dialogo tra certificazione e mondo imprenditoriale dei proprietari forestali.

Il settore è in forte crescita: nel 2025 la superficie forestale certificata in Italia ha raggiunto 1.124.507 ettari (+6% sul 2024), con 17 regioni coinvolte e il Trentino-Alto Adige in testa. Campania, Puglia e Molise hanno ottenuto la prima certificazione.

In espansione anche i servizi ecosistemici, con 8 nuovi certificati nel 2025: 38 in totale e 54.934 ettari, quasi raddoppiati.

Cresce anche la catena di custodia, trainata dai comparti di infissi, carta, imballaggi e pallet, energia da legno: sono 183 le nuove aziende (+11,5%), per 1.735 complessive.

L’elezione di Allasia punta a valorizzare la gestione forestale attiva e le opportunità dei servizi ecosistemici.