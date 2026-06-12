A Pollenzo sfida a colpi di Nutella per l’ultimo atto del contest "Compagni di Bancone" [FOTO]

Si è tenuta oggi, venerdì 12 giugno, la finalissima di "Compagni di Bancone", l'importante percorso nazionale promosso nell’ambito di Nutella Academy che ha visto sfidarsi dodici tra i migliori baristi, pasticceri e gelatieri d'Italia.

L’atto conclusivo del contest è stata la prestigiosa cornice dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, luogo simbolo dell’eccellenza culinaria.Dopo una selezione che ha raccolto ben 1.600 candidature in tutta la penisola e superato le tappe territoriali di Milano, Roma e Napoli, i finalisti si sono affrontati mettendo in campo competenze tecniche, capacità di innovazione e interpretazione personale del prodotto.

Durante la giornata i concorrenti sono stati valutati sulla base di sei rigidi criteri: il ruolo centrale del prodotto, la creatività, l’equilibrio del gusto, l’originalità della proposta, l’aspetto estetico e la capacità di trasmettere felicità e convivialità.

Ad aggiudicarsi il gradino più alto del podio e il primo premio da 5.000 euro da investire nella propria attività è stato Federico Giulio, proveniente da Orbassano (Torino), che ha conquistato i giudici con la sua "Crostata moderna con albicocca e Nutella". Ottimo piazzamento anche per Lorenzo Cagnolati, in arrivo da Roma, che si è classificato al secondo posto conquistando il premio da 2.500 euro grazie alla proposta intitolata "Specchio di Nutella".

"Nutella Academy si conferma la prima accademia italiana dedicata ai professionisti del gusto, uno spazio nato per supportare gli operatori del settore Horeca nell’evoluzione del mercato e per celebrare il talento di chi, ogni giorno, rende speciale l’esperienza fuori casa degli italiani".