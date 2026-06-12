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Curiosità | 12 giugno 2026, 16:32

Bra Servizi va in onda su Rai 2 con Greenthesis all’interno del programma Urban Green

Sabato 13 giugno un viaggio tra tecnologie avanzate, riutilizzo delle risorse e trasformazione sostenibile

Bra Servizi va in onda su Rai 2 con Greenthesis all’interno del programma Urban Green

Riutilizzo e innovazione tecnologica al servizio della trasformazione sostenibile: un viaggio tra tecnologie avanzate, riutilizzo delle risorse e trasformazione sostenibile.

Bra Servizi, un hub dove ogni fase della filiera dei rifiuti è orientata al recupero e al riuso in ottica circolare, con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale, valorizzare le risorse e restituire al territorio nuove opportunità attraverso soluzioni integrate e sostenibili.

Non perdere le nuove puntate.
Appuntamento sabato 13 giugno, alle ore 10.10 su Rai 2

c.s.

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Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

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