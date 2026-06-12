La 27ª edizione del Festival dello Studente conquista Cuneo tra teatro, musica e danza

La 27ª edizione del Festival dello Studente ha confermato e superato le aspettative generate dal successo dello scorso anno, regalando tre serate all’insegna del talento e della passione degli studenti.

A testimoniare il valore dell’iniziativa è stata anche la straordinaria risposta del pubblico che, ancora una volta, ha premiato la qualità delle performance proposte dai ragazzi. Sia le due serate dedicate al teatro sia la serata conclusiva di danza e musica, hanno registrato un’affluenza molto elevata, confermando il forte interesse e l’apprezzamento della comunità per la manifestazione.

Ancora una volta, gli studenti che hanno partecipato hanno dimostrato il loro amore verso una manifestazione che attendono ogni anno con trepidazione, come da loro detto più volte sul palco ma anche ai microfoni di Radio Piemonte Sound che è stata media partner dell'evento.

Importantissimo il sostegno delle Istituzioni: il Comune di Cuneo, Il Consiglio Regionale del Piemonte e la Fondazione Crc rappresentata da Gianluca Verlingeri che ha sottolineato quanto la stessa fondazione sia attenta ai nuovi talenti.

Durante il cambio scena tra le esibizioni di danza e musica, due studenti del Liceo Artistico e Musicale hanno portato sul palco una breve, ma intensa performance dedicata alla sensibilizzazione sul tema del bullismo, nell’ambito del progetto “Bullo non fa figo”. Un momento particolarmente significativo che è riuscito a coinvolgere ed emozionare il pubblico presente al NUoVO di Cuneo, trasmettendo un messaggio di grande valore.

Il Premio Empatia in ricordo del compianto Guido Bonino è andato allo studente dell'Alberghiero di Dronero Raul Longo.

Ad aggiudicarsi il Trofeo Festival dello Studente è stato il Liceo Artistico Musicale, che si riconferma campione.

Il secondo gradino del podio, per un soffio, se l’aggiudica l’ITIS; il terzo posto va al Liceo Classico.

La sezione Musica ha visto trionfare il Liceo Artistico Musicale mentre il Liceo Scientifico e l’ITIS hanno conquistato secondo e terzo piazzamento.

Nel Teatro ha primeggiato il Liceo Scientifico, secondo piazzamento per l’ITIS, mentre il terzo posto è andato al Liceo Classico.

Per la Danza la vittoria è andata all’ITIS, seguito al secondo e terzo posto da Liceo Artistico Musicale e il Liceo De Amicis.

I Trombettieri d’oro di questa edizione:

Per il secondo anno consecutivo, Yuexuan Castellino (ITIS) per la danza;

per il teatro Federico Mattalia del Liceo Classico, Biagio Ribero dell’Alberghiero di Dronero, Alessia Giuliano del Liceo Classico di Cuneo e, per il secondo anno, Edgar Bagatella dell’ITIS.

Per la musica Salimata Guienne del Grandis, Cesare De Simone del Liceo Artistico Musicale, Rebecca De Marchi del Liceo Artistico Musicale e Maria Fornero del Liceo Classico.

Menzioni speciali della giuria per la danza a:

Miriam Dembe del Grandis, Francesco Penda del Liceo De Amicis, Mongkol Castellino dell’ITIS, Morena Magali del Liceo Classico e Badiane Mama del Grandis;

Per la musica a:

Anna Piotti del Liceo De Amicis, Debora Bottero del Liceo Scientifico, Martina Parola del Liceo Scientifico, Luca Curto sempre del Liceo Scientifico, Alessia Aprea del Liceo Classico, Deborah Osunde dell’Alberghiero, Pietro Siccardi del Liceo Artistico Musicale, Salvatore Cerciello dell’ITIS, Martina Monge per l’ITIS e Sadìa Mare dell’Grandis;

Per il teatro a:

Arianna Albenga del Liceo Scientifico, Mongkol Castelllino dell’ITIS, Alessia Arnaudo sempre dell’ITIS, Samuele Ribotta del Liceo Scientifico, Marco Bertaina del Liceo De Amicis, Iris Eula del Liceo Artistico Musicale e Rebecca Grosso del Liceo Scientifico.



Grande soddisfazione da parte dell'Organizzatrice e Direttore Artistico del Festival Luisella Mellino:

"Anno dopo anno il Festival dello Studente continua a crescere, elevando costantemente il livello delle proposte artistiche. I ragazzi dimostrano talento e impegno sempre maggiori, contribuendo a rendere ogni edizione ancora più ricca ed emozionante della precedente. Non ho parole per dimostrare l'affetto nei confronti dei ragazzi e la mia soddisfazione.

Un ringraziamento agli insegnanti che accompagnano i propri studenti in questa avventura che ogni anno dà anche alla sottoscritta grandissime soddisfazioni.

Infine, un grazie sincero a tutti coloro che sostengono questa manifestazione e ai miei collaboratori di Radio Piemonte Sound Anca Antohi, Giacomo Giraudo e Rachele Perrin che sono stati veramente straordinari”.



