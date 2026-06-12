NUOTO / Cool Swim Meeting: Anita Gastaldi tra gli azzurri convocati

La squadra azzurra di nuoto sarà in collegiale a Merano dal 14 al 18 giugno in preparazione del Cool Swim Meeting che si svolgerà dal 19 al 21 giugno presso il "Lido di Merano".

Sono ventidue in totale gli atleti convocati dal direttore tecnico Cesare Butini: Manuel Frigo e Paolo Conte Bonin (Fiamme Oro/Team Veneto), Davide Dalla Costa (Fiamme Gialle/Team Veneto), Andrea Camozzi (Carabinieri/CC Aniene), Giovanni Caserta (Esercito/In Sport Rane Rosse), Luca Serio (Fiamme Gialle/CC Tevere Remo), Simone Cerasuolo (Fiamme Oro/Imolanuoto), Mirko Chiaversoli (Aurelia Nuoto), Leonardo Deplano (Carabinieri/CC Aniene), Carlos D'Ambrosio (Fiamme Gialle/IC Bentegodi), Daniele Momoni (Fiamme Oro/Aurelia Nuoto), Alessandro Ragaini (Carabinieri/Team Marche), Simone Locchi (Fiamme Oro/In Sport Rane Rosse), Lisa Angiolini (Carabinieri/Virtus Buonconvento), Anita Gastaldi (Carabinieri/VO2 - Torino), Anna Chiara Mascolo (Carabinieri/H.Sport-Firenze), Anna Pirovano (Fiamme Azzurre/In Sport Rane Rosse), Sofia Morini (Fiamme Oro/NC Azzurra 91), Chiara Tarantino (Fiamme Gialle/In Sport Rane Rosse), Federica Toma (Carabinieri/In Sport Rane Rosse), Giulia Ramatelli (Esercito/Aurelia Nuoto) e Giada Alzetta (Leosport).

Completano lo staff tecnico, insieme al direttore tecnico Cesare Butini, i tecnici Claudio Rossetto, Christian Galenda, Fabrizio Clary, Gianluca Valeri, Mauro Borgia, Alex Gagliardi, Luca De Monte e il preparatore atletico Marco Lancissi.