Musica e ricordi d'antan a Fossano: Gianmario Bonino presenta "Le avventure di Barbè"

La passione per la musica, che poi è diventata professione, e l'amore per Fossano, saranno al centro del prossimo "Incontro con l'autore" nell’area pedonale antistante la libreria Le Nuvole, in via Cavour, 23, a Fossano.

Sabato 20 giugno, alle ore 17.30, l'ospite della libreria sarà infatti Gianmario Bonino, musicista fossanese da anni residente a Bergamo, diplomato in tromba e pianoforte e docente di tromba presso il Conservatorio di Milano. Già componente della Banda "Arrigo Boito" di Fossano ai tempi della direzione del Maestro Andrietti, Bonino ha coltivato negli anni anche la passione per la scrittura pubblicando, oltre a testi specialistici di tecnica dello strumento di cui è profondo conoscitore, anche racconti e romanzi in cui la nostra città, insieme alla musica, è in qualche modo "protagonista".

L'incontro di sabato sarà l'occasione per presentare "Le avventure di Barbè". Il sottotitolo - "Tre storie fossanesi" - ci offre subito l’indicazione del tema dei tre racconti contenuti nel libro: ispirati dalla figura del padre dell’autore, il “barbiere musicista” Nale Bonino, coprono a ritroso la prima metà del secolo scorso attraverso fatti e personaggi che transitando nella caratteristica bottega di barbiere (un tempo luogo di cura non solo del corpo ma anche dell’anima) danno luogo al “teatro della vita”.

Dialogheranno con l’autore Egidio Belotti, poeta e scrittore fossanese e Maurizio Grande, nipote dell’autore, molto legato al nonno Nale.

Al termine, sarà possibile gustare un aperitivo. In caso di maltempo, l’incontro si svolgerà nei locali della libreria.