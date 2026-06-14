Roaschia in festa con la Polenta Solidale: una giornata per aiutare la Casa di Riposo di Valdieri

Una bella domenica di paese, fatta di polenta, musica, sorrisi e solidarietà. Roaschia si è ritrovata in Piazza Monte Ortigara per la Polenta Solidale, l’iniziativa organizzata dalla Pro Loco di Roaschia a favore della Casa di Riposo Istituto Imberti Grandis di Valdieri.

È stata una giornata semplice, come piacciono nei nostri paesi: tavoli pieni, persone che si incontrano, volontari al lavoro e tanta voglia di fare qualcosa di utile per il territorio. Al centro della festa c’è stata la polenta, piatto della tradizione e simbolo di comunità, accompagnata dalla musica dal vivo de “I dui Pais”, che ha reso l’atmosfera ancora più piacevole.

Il ricavato della manifestazione sarà devoluto alla Casa di Riposo di Valdieri, una realtà importante per la Valle Gesso e per tante famiglie che ogni giorno affidano i propri cari a una struttura fatta di cura, attenzione e presenza.

Soddisfatto il sindaco di Roaschia, Maurizio Paoletti, che ha voluto ringraziare chi ha reso possibile questa giornata “... grazie alla Pro Loco di Roaschia, al suo infaticabile presidente Lorenzo Ghibaudo e agli Alpini della Pro Loco di Robilante. È stato un altro bel successo di questa comunità di montagna, viva e dinamica. Un grazie anche all’amministrazione comunale di Valdieri e al sindaco Guido Giordana per la loro presenza”.

La Polenta Solidale ha confermato ancora una volta una cosa semplice: quando le comunità si mettono insieme, anche un pranzo di paese può diventare un gesto concreto di vicinanza e aiuto.