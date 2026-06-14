Bra tra le città italiane che ospiteranno la diretta streaming di “Palestina anima mundi”

Bra sarà una delle oltre cento città italiane che venerdì 19 giugno ospiteranno la diretta streaming di “Palestina anima mundi”, iniziativa per riflettere sulla situazione in Palestina e sul ruolo della comunità internazionale di fronte al conflitto in corso.

L’appuntamento è per le 20.45 alla sala conferenze del Polifunzionale, in Largo della Resistenza.

La serata vedrà protagonista Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per i Territori palestinesi occupati, che dialogherà con il giornalista Matteo Meloni.

L’incontro sarà trasmesso in contemporanea in più di cento piazze, sale e presidi sparsi sul territorio nazionale, che si sono impegnati in questo periodo per impedire che si spegnessero le luci sul genocidio in corso, con l’obiettivo di creare un momento condiviso di approfondimento e confronto.

Nel corso della serata Francesca Albanese presenterà il suo ultimo libro, “La luce del risveglio. Dalla Palestina al mondo intero”.

L’evento è aperto alla cittadinanza fino a esaurimento dei posti disponibili. Per informazioni: retecuneeseperlapalestina@gmail.com