Calcio: la Monregale guarda al futuro puntando a confermarsi "d'Eccellenza" anche sul piano giovanile e sociale (VIDEO)

Con la conferenza stampa di fine stagione, la Monregale Calcio ha chiuso di fatto un'annata sportiva culminata sul campo da un'ottima e per nulla scontata salvezza nel Campionato d'Eccellenza. L'appuntamento, tuttavia, è stata l'occasione per presentare i progetti futuri della società biancorossa. Progetti che puntano dritto a favorire l'avvicinamento alla pratica calcistica dei più giovani e anche a migliorare lo loro crescita psico-fisica.

L'incontro si è svolto presso il Centro Sportivo della Monregale alla presenza dei vertici del sodalizio biancorosso, come il presidente Alessandro Curti, il vice presidente Marco Mulassano e il direttore generale e Ds Lorenzo Cavallo. Presenti anche il sindaco di Mondovì, nonchè presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo e l'assessore allo sport Alessandro Terreno. L'occasione, inoltre, è stata utile per presentare ufficialmente il nuovo allenatore della prima squadra, l'albese Luca Mascarello, che dunque subentra a Michele Magliano. Non poteva mancare il saluto del capitano Andrea Passerò, molto legato alla società biancorossa.

Come detto la Monregale punta sul sociale, con apprezzabili iniziative, che tenderanno ad agevolare le famiglie monregalesi. In particolare, grazie al coinvolgimento di aziende locali, i costi per l'iscrizione ai corsi, per le famiglie meno abbienti, saranno notevolmente ridotti, fino a essere dimezzati. Il tutto, ovviamente, per incentivare la pratica dello sport. Ma non solo, la Monregale focalizzerà l'attenzione sulla crescita umana e fisica dei ragazzi, con attività incentrate sul miglioramento della salute psico-fisica dei suoi giovani atleti. Anche per questo motivo è prevista la presenza costante di un preparatore motorio, mentre grande attenzione sarà riservata alla formazione dei tecnici delle squadre giovanili.

Anche il Comune di Mondovì vuole fare la sua parte e l'assessore allo sport Alessandro Terreno ha spiegato che il Comune di Mondovì è in corsa per l'aggiudicazione di due bandi per migliorare le infrastrutture e la conseguente sicurezza dello stadio Gasco, ma anche del Centro Sportivo della Monregale, dove tra l'altro c'è un progetto per sfruttare uno dei campi al fine di ospitare manifestazioni non solo sportive, come concerti e altri eventi.

Ecco l'assessore Alessandro Terreno ai nostri microfoni: