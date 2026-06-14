BASKET / Campus premiata in Comune ad Alba per lo storico raggiungimento dei Nazionali

Nella mattinata di sabato la squadra albese Under 17 Eccellenza di Novipiù Campus è stata ricevuta ufficialmente in Comune ad Alba dal sindaco Alberto Gatto e dall’assessore allo Sport Davide Tibaldi.

Il gruppo albese ha raggiunto in questa stagione sportiva un traguardo storico e incredibile, che l’ha vista arrivare ai Nazionali tra le migliori 16 d’Italia, al cospetto delle grandi potenze del basket, tra cui le società di Serie A come Olimpia Milano, Virtus Bologna e Cantù.

In un percorso straordinario questo gruppo è arrivare a giocare in tutta Italia da nord a sud, da Venezia a Bergamo, a Ferrara, fino ad Agropoli, ai Nazionali appunto, rappresentando il proprio territorio e la propria città di Alba (pur disputando le partite a Corneliano in quanto ad Alba non c’è un palazzetto regolare per il basket).

Il sindaco Gatto e l’assessore Tibaldi hanno aperto le porte della Sala Consigliare e premiato con una targa commemorativa la società e soprattutto si sono complimentati con gli atleti, staff, dirigenza e con le famiglie per l’impegno che ognuno ha messo e mette nello sport. Ovviamente, in particolar modo coi giovani atleti che quest’anno hanno faticato, sudato, svolto oltre 200 allenamenti e viaggiato per migliaia di chilometri. Questo impegno ha permesso loro di crescere e in campo i risultati ne hanno dato dimostrazione.

Questo riconoscimento da parte dell’Amministrazione del Comune di Alba premia anche gli sforzi e l’impegno della società Campus e Olimpo sul territorio di Alba da 70 anni ed è anche motivo d’orgoglio per tutto il movimento del basket che è storicamente, ed ancora oggi, il secondo sport più amato e praticato in città e quello indoor con più atleti attivi, oltre a migliaia di appassionati di pallacanestro non tesserati, ma che sono ogni giorno al campetto o in cortile a tirare e divertirsi con la palla a spicchi.