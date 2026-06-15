Sicurezza dei lavoratori agricoli, a Bra consegnati dispositivi per biciclette e monopattini

Un gesto concreto per rafforzare la sicurezza dei lavoratori agricoli e promuovere la cultura della prevenzione. Si è svolta lo scorso mercoledì 10 giugno a Bra un'iniziativa dedicata alla tutela di chi ogni giorno si sposta per raggiungere il luogo di lavoro, con la consegna di dispositivi luminosi e acustici da applicare a biciclette e monopattini, mezzi frequentemente utilizzati anche dai lavoratori agricoli.

L'iniziativa si inserisce nel percorso avviato con il Protocollo promosso dalla Prefettura di Cuneo per la prevenzione delle situazioni di sfruttamento lavorativo nel territorio di Alba, Langhe e Roero e per la promozione del lavoro regolare, dell'abitare dignitoso e dei trasporti per i lavoratori agricoli stagionali. Il documento coinvolge istituzioni, organizzazioni di rappresentanza e soggetti del territorio con l'obiettivo di rafforzare la legalità, la sicurezza e la prevenzione.

All'evento hanno aderito l'Azienda Agricola di Andrea Bonardo, Presidente di sezione di Bra, nei cui locali è stata organizzata l’iniziativa, e l'Azienda Agricola l’Orto di Brizio di Brizio Matteo, che hanno partecipato alla consegna dei dispositivi destinati ai propri lavoratori.

“La sicurezza non può essere considerata un semplice adempimento burocratico, ma una responsabilità verso le persone che ogni giorno contribuiscono con il loro lavoro alla crescita delle nostre imprese e del territorio – afferma Luca Beltrando, vicepresidente Coldiretti provinciale e presidente di Zona Bra –. Abbiamo aderito con convinzione a questa iniziativa perché la prevenzione rappresenta un valore fondamentale per il mondo agricolo. Rendere più sicuri gli spostamenti quotidiani dei lavoratori significa tutelare le persone e contribuire a costruire una comunità più attenta e responsabile”.

“Il lavoro che queste persone svolgono nelle nostre aziende agricole è faticoso ma al tempo stesso prezioso per le nostre comunità e per la nostra economia quotidiana. Proprio per questo motivo, crediamo fermamente che debba essere svolto in condizioni dignitose e di assoluta sicurezza. Ringraziamo i datori di lavoro coinvolti, che sanno garantire questi standard e che ci hanno ospitato, dimostrando come la collaborazione tra pubblico e privato sia la chiave per affrontare questioni complesse. La sicurezza stradale è un diritto di chi si sposta e una garanzia per tutta la cittadinanza automobilistica. Questo progetto dimostra che Bra sa fare rete per includere, educare e proteggere”, dichiara Giovanni Fogliato, sindaco di Bra.