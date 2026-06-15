Peste suina africana: salgono a quattro le positività su cinghiali rilevate in provincia

Salgono a quattro i casi di positività alla peste suina registrate sui cinghiali in provincia di Cuneo. L’ultimo, del quale si dà conto nell’ultimo bollettino diffuso oggi dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale per Piemonte Liguria e Valle d’Aosta porta a due le evidenze registrate a Cravanzana. Casi che si aggiungono agi altrettanti rilevati nelle scorse settimane a una dozzina di chilometri di distanza, a Pezzolo Valle Uzzone.
La seconda positività segnalata in Piemonte dall’ultimo bollettino è stata osservata a Serole, in provincia di Asti (primo caso).
Il totale il Piemonte sale a 818 positivi.
In Liguria sono state riscontrate due nuove positività sui cinghiali: una a Genova (297); una in provincia della Spezia a Calice al Cornoviglio (otto). Il totale in regione sale a 1.331 casi.
Con il caso di Serole il numero dei Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla Peste Suina Africana sale a quota 202.
Stabili a 10 i focolai riscontrati negli allevamenti suinicoli.